به گزارش خبرنگار مهر، سیامین دوره بازیهای المپیک تابستانی از چهارشنبه گذشته با برگزاری رقابتهای فوتبال زنان آغاز شد. این بازیها از جمعه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه رنگ و بوی رسمی به خود گرفت تا رقابت میان شرکت کنندگان در آن جدیتر پیگیری شود.
طی روزهای گذشته رقابتهای مختلفی در رشتههای فوتبال، بوکس، تیروکمان، تنیس روی میز، شمشیربازی، تنیس و ... برگزار شده است و تاکنون 12 مدال طلا، 12 مدال نقره و 18 مدال برنز میان شرکت کنندگان توزیع شده است. البته فقط نمایندگان 19 کشور از مجموع مدال توزیع شده سهم داشتهاند و این در حالی است که بیشتر از دو روز از آغاز رسمی بازیها نگذشته است.
در میان کشورهایی که تاکنون صاحب مدال شده اند، چینیها سهم بیشتری داشتهاند. جدول توزیع مدالها در سیامین دوره بازیهای المپیک لندن به شرح زیر است:
|ردیف
|کشور
|طلا
|نقره
|برنز
|مجموع مدال ها
|1
|چین
|4
|-
|2
|6
|2
|ایتالیا
|2
|2
|1
|5
|3
|آمریکا
|1
|2
|2
|5
|4
|برزیل
|1
|1
|1
|3
|4
|کره جنوبی
|1
|1
|1
|3
|6
|استرالیا
|1
|-
|-
|1
|6
|قزاقستان
|1
|-
|-
|1
|6
|روسیه
|1
|-
|-
|1
|9
|ژاپن
|-
|2
|1
|3
|10
|کلمبیا
|-
|1
|-
|1
|10
|هلند
|-
|1
|-
|1
|10
|لهستان
|-
|1
|-
|1
|10
|رومانی
|-
|1
|-
|1
|14
|بلژیک
|-
|-
|1
|1
|14
|مجارستان
|-
|-
|1
|1
|14
|نروژ
|-
|-
|1
|1
|14
|کره شمالی
|-
|-
|1
|1
|14
|صربستان
|-
|-
|1
|1
|14
|ازبکستان
|-
|-
|1
|1
|مجموع
|12
|12
|14
|38
نظر شما