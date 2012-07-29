  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

همگام با المپیک لندن/

توزیع 38 مدال میان نمایندگان 19کشور/ چینی‎ها صدرنشین هستند

توزیع 38 مدال میان نمایندگان 19کشور/ چینی‎ها صدرنشین هستند

درحالیکه بیشتر از دو روز از آغاز رسمی سی‎امین دوره بازی‎های المپیک تابستانی درلندن نمی‎گذرد، تاکنون 38 مدال میان ورزشکاران رشته‏های مختلف توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‏های المپیک تابستانی از چهارشنبه گذشته با برگزاری رقابت‎های فوتبال زنان آغاز شد. این بازی‏ها از جمعه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه رنگ و بوی رسمی به خود گرفت تا رقابت میان شرکت کنندگان در آن جدی‏تر پیگیری شود.

طی روزهای گذشته رقابت‏های مختلفی در رشته‎های فوتبال، بوکس، تیروکمان، تنیس روی میز، شمشیربازی، تنیس و ... برگزار شده است و تاکنون 12 مدال طلا، 12 مدال نقره و 18 مدال برنز میان شرکت کنندگان توزیع شده است. البته فقط نمایندگان 19 کشور از مجموع مدال توزیع شده سهم داشته‏اند و این در حالی است که بیشتر از دو روز از آغاز رسمی بازی‎ها نگذشته است.

در میان کشورهایی که تاکنون صاحب مدال شده اند، چینی‏ها سهم بیشتری داشته‏اند. جدول توزیع مدال‎ها در سی‏امین دوره بازی‎های المپیک لندن به شرح زیر است:

ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع مدال ها
1 چین  4 -  2 6
2 ایتالیا 2 2 1 5
3 آمریکا 1 2 2 5
4 برزیل 1 1 1 3
4 کره جنوبی 1 1 1 3
6 استرالیا 1 - - 1
6 قزاقستان 1 - - 1
6 روسیه 1 - - 1
9 ژاپن - 2 1 3
10 کلمبیا - 1 - 1
10 هلند - 1 - 1
10 لهستان - 1 - 1
10 رومانی - 1 - 1
14 بلژیک - - 1 1
14  مجارستان - - 1 1
14  نروژ - - 1 1
14  کره شمالی - - 1 1
14  صربستان - - 1 1
14  ازبکستان - - 1 1
 مجموع    12  12 14  38
کد مطلب 1660573

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