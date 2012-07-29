به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‏های المپیک تابستانی از چهارشنبه گذشته با برگزاری رقابت‎های فوتبال زنان آغاز شد. این بازی‏ها از جمعه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه رنگ و بوی رسمی به خود گرفت تا رقابت میان شرکت کنندگان در آن جدی‏تر پیگیری شود.

طی روزهای گذشته رقابت‏های مختلفی در رشته‎های فوتبال، بوکس، تیروکمان، تنیس روی میز، شمشیربازی، تنیس و ... برگزار شده است و تاکنون 12 مدال طلا، 12 مدال نقره و 18 مدال برنز میان شرکت کنندگان توزیع شده است. البته فقط نمایندگان 19 کشور از مجموع مدال توزیع شده سهم داشته‏اند و این در حالی است که بیشتر از دو روز از آغاز رسمی بازی‎ها نگذشته است.

در میان کشورهایی که تاکنون صاحب مدال شده اند، چینی‏ها سهم بیشتری داشته‏اند. جدول توزیع مدال‎ها در سی‏امین دوره بازی‎های المپیک لندن به شرح زیر است: