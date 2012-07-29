  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

گزارش خبری تصویری/

تظاهرات چینی ها جواب داد/ دولت از لغو پروژه صنعتی خود خبر داد

تظاهرات چینی ها جواب داد/ دولت از لغو پروژه صنعتی خود خبر داد

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: رسانه های خبری از لغو یک پروژه صنعتی در چین درپی تظاهرات معترضین خشمگین در شرق این کشور و تصرف یک مرکز دولتی و تخریب رایانه های موجود در این مرکز خبر دادند.

در همین رابطه خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: تظاهرات روز گذشته معترضین خشمگین چینی در شرق چین در اعتراض به احداث یک خط لوله انتقال فاضلاب و تصرف یک مرکز دولتی و تخریب رایانه های موجود در این مرکز باعث شد تا مقامات چینی این پروژه را لغو کنند.

در تظاهرات روز گذشته معترضین دو افسر پلیس را در این ساختمان دولتی تا حدی کتک زدند که از سر و صورت آنها خون سرازیر شد.  

جدیدترین تظاهرات طرفداران محیط زیست باعث شد تا این پروژه فاضلاب صنعتی برای دومین بار لغو شود.

رسانه های غربی گزارش دادند که هزار معترض روز گذشته تظاهراتی را در شهر "گیدونگ" در نزدیکی شانگهای در اعتراض به احداث یک خط لوله فاضلاب که قرار است مواد زاید یک کارخانه کاغذ سازی را به آبهای ساحلی گیدونگ منتقل کند، برگزار کردند و شعارهایی را علیه این اقدام دولت سر دادند.

یک معترض 25 ساله به رویترز گفت: دولت می گوید زباله دریا را آلوده نمی کند، اما اگر اینطور است پس چرا آن را به رودخانه Yangtze نمی اندازد.

وی تاکید کرد: دولت به این خاطر زباله دریا را به رودخانه نمی اندازد چون تاثیر مخربی را بر زندگی مردم شانگهای می گذارد و مردم مخالف این اقدام دولت هستند.

این رسانه آمریکایی در ادامه می نویسد: معترضین وارد ساختمان اصلی شهر شدند، میزها را پرتاب کرده و درحالیکه فریاد می زدنند اسناد را از پنجره ها به بیرون انداختند.

 

معترضین چینی همچنین اقدام به واژگون کردن 5 خودروی موجود در خیابان ها و یک مینی بوس کردند.

 
رویترز می نویسد: معترضین معتقدند که انتقال این مواد زاید، آبهای ساحلی گیدونگ را سمی می کند.
 
به نوشته رویترز تظاهرات روز شنبه جدیدترین نمونه از اعتراضاتی است که مردم چین نسبت به تخریب محیط زیست انجام دادند.
 
گسترش موج این تظاهرات حاکی از افزایش نارضایتی ها از اقدامات رهبران چینی است که با تهدیدهای زیست محیطی این احساسات بیشتر شده است.
 
 
پیش از این نیز تظاهرات مشابهی علیه پروژه های صنعتی در شهر "شیفانگ" اوایل ماه جاری و سال گذشته در شمال شرق و جنوب چین برگزار شد.
 
پایگاه اینترنتی sfgat نیز در گزارشی با اشاره به تظاهرات روز گذشته در چین از زد و خورد معترضین با نیروهای امنیتی و سر دادن شعارهایی علیه این اقدام دولت خبر داد.
 
کد مطلب 1660574

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