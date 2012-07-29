جلسه هیات رئیسه فدراسیون کشتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه حجت اله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد ماه‌های اخیر این فدراسیون اظهار داشت: تلاش کردیم تا برنامه‌های فدراسیون به بهترین نحو پیش برود. در عین حال از مردم ایران می‌خواهیم تا ورزشکاران کشورمان را در این مدت باقی مانده از دعای خیر خود محروم نکنند.

حسن رنگرز، نایب رئیس فدراسیون کشتی هم در حاشیه این نشست توضیحاتی در مورد کارهای کارشناسی صورت گرفته در مورد فرآیند انتخاب تیم‌های ملی و برگزاری مسابقات انتخابی این تیم‌ها ارائه داد. در ادامه پرویز عالی، سرپرست تیم کشتی آزاد جوانان گزارشی از برنامه‌های این تیم ارائه کرد.

حسن غفوری فرد، عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی نیز در سخنان کوتاهی از مردم ورزش دوست کشورمان خواست تا در این روزهای ماه مبارک رمضان برای موفقیت کاروان المپیک کشورمان دعا کنند تا نتایج خوب و قابل قبولی در رقابت‌های المپیک حاصل شود.

در پایان این جلسه در مورد زمان برگزاری مسابقات تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در نیمه دوم سال جاری بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری و همچنین در مورد فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی بحث و گفتگو شد.