کاهش خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده با مصرف آنتی اکسیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، آن دسته از افرادی که در وعده های غذایی خود از آنتی اکسیدان ها استفاده می کنند علاوه بر بهره مندی از مزایای متعدد مصرف ویتامین ها و مواد معدنی از ابتلا به سرطان لوزالمعده نیز مصون خواهند ماند.

بررسی های انجام شده برروی 23500 نفر در رده های سنی 40 تا 74 سال نشان می دهد افرادی که در رژیم غذایی خود از مواد غذایی محتوی ویتامین C ، E و سلنیوم استفاده می کنند %64 کمتر از سایرین به سرطان لوزالمعده مبتلا می شوند.

مواد غذایی نظیر غلات، ماهی، گوشت قرمز، زرده تخم مرغ، دانه های روغنی، مرکبات، توت قرمز، فلفل دلمه ای سبز و قرمز و روغن سبزیجات حاوی ویتامین های مذکور است.

یکی از وظایف لوزالمعده ترشح آنزیم کمک کننده به هضم غذا و کارکرد دیگر آن ترشح هورمون تنظیم کننده قند خون در بدن می باشد.