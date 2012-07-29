اعطای تسهیلات به دامپزشکان بخش خصوصی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سیدرضا ثقلینی صبح امروز یکشنبه با اظهار این مطلب در نشست بررسی مشکلات مسئولین فنی بهداشتی استان افزود: در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در سال جدید و با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان ، مبالغ وام به منظور افزایش توان فارغ التحصیلان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این موضوع که رشد تولید و افزایش مصرف فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی، از شاخصه های اصلی و مهم توسعه هر کشور محسوب می شود گفت: بخش خصوصی دامپزشکی استان، در حفظ و حراست از سرمایه های دامی در طول سال های اخیر عملکرد بسیار مطلوبی را از خود بجای گذاشته است.

رئیس نظام دامپزشکی استان همچنین یادآور شد: هرگونه تحولات در عرصه کشاورزی، سایر شاخصه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و امروزه تامین امنیت غذایی جامعه، بخصوص با منشاء دامی از ارکان اصلی تامین امنیت ملی محسوب می شود و دامپزشکی یکی از ارگان های تاثیر گذار در این زمینه به حساب می آید.

دکتر ثقلینی، اعطای تسهیلات یارانه ای به دامپزشکان بخش خصوصی را ، راهکاری در جهت توسعه این بخش عنوان نموده و گفت: این امر خواهد توانست توان اقتصادی این گروه برای ارائه خدمات بهتر به بهره برداران بخش دامی در استان را بهبود بخشد.