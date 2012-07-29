  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

رابرت فیسک فاش کرد:

هدف اصلی غرب در سوریه ضربه زدن به نظام ایران است

هدف اصلی غرب در سوریه ضربه زدن به نظام ایران است

تحلیلگر برجسته انگلیسی با انتقاد از مواضع برخی کشورهای غربی و عربی در قبال تحولات سوریه، تاکید کرد: عربستان و قطر از دموکراسی در سوریه حمایت می کنند در حالی که در این کشورها نشانی از آن یافت نمی شود و آمریکا هم به این تناقض آشکار توجهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت فیسک" در مقاله ای که از سوی روزنامه ایندیپندنت منتشر شده، به تناقض آشکار حمایت قطر و عربستان از دموکراسی در سوریه اشاره کرده و تاکید می کند: این در حالی است که در قطر و عربستان نشانی از دموکراسی دیده نمی شود و آمریکا نیز چشم خود را به روی این تناقض بسته است.

وی تاکید کرد: در قطر و عربستان نظام حاکمیتی موروثی است، همانگونه که بشار اسد از پدرش حاکمیت را تحویل گرفت. از سوی دیگر رژیم وهابی سعودی با سلفیهای مخالف سوری ائتلاف تشکیل داده است. آنها پیش از این نیز با طالبان در پاکستان همپیمان شده بودند و از 19 نفری که حملات 11 سپتامبر را رقم زدند 15 نفر اصلیت سعودی داشتند.

فیسک با اشاره به دروغین بودن ادعای حمایت از دموکراسی اعراب، تاکید می کند: نظام سعودی همچنان اقلیت شعیان عربستان را سرکوب می کند.

این تحلیلگر انگلیسی در ادامه با انتقاد از مواضع آمریکا درباره سوریه، اعلام کرد: وضعیت عراق که ما برایشان دموکراسی و آزادی به ارمغان بردیم چگونه است؟ این کشور اخیرا طی یک روز شاهد 29 انفجار در 19 شهر بود که 111 کشته برجا گذاشت و این نتیجه اقدامات ما در عراق است.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی در تحولات سوریه  علاقه غربیها به ملت سوریه و دشمنی ما بااسد نیست. دلیل این مسئله خشم از روسیه هم نیست؛ بلکه علت اصلی ضربه زدن به نظام ایران از طریق آسیب زدن به همپیمان آن است.

کد مطلب 1660589

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