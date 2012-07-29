صبای قم در مصاف با ملوان صدرنشینی جدول را حفظ خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو پیروزی به ترتیب مقابل تیم‌های قدرتمند پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان در هفته‌های اول و دوم دور رفت دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال، اکنون صبای قم در صدر جدول رده بندی لیگ بر‌تر ایستاده است.



صدرنشینی صبا در لیگ دوازدهم بعد از لیگ‌های هفتم و یازدهم



اتفاق صدرنشینی صبای قم در جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور بعد از لیگ‌های هفتم و یازدهم یک بار دیگر رخ داده است و در حقیقت صبای قم بعد از کسب سومین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا، بار دیگر به بالا‌ترین مکان جدول رده بندی لیگ بر‌تر رفته است.



این روز‌ها خیلی‌ها پیش بینی می‌کنند که شاگردان یحیی گل محمدی خیلی زود صدر جدول را از دست داده و به سرنوشت تیم‌های مقاومت شهید سپاسی شیراز، پیکان قزوین، پاس همدان و برق شیراز مبتلا شود که بعد از هفته‌های صدرنشینی در لیگ بر‌تر به لیگ دسته اول سقوط کردند اما صبا در لیگ یازدهم این مهم را ثابت کرد و نه تنها سقوط نکرد بلکه آسیایی شد.



گل‌محمدی به دنبال تکرار خاطرات شیرین لیگ هفتم



با این حال این یک حدس و گمانه زنی زودهنگام است و چه بسا به قول یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال صبای قم، خاطره شیرین این مربی با تیم فوتبال صبا در فصل 87-1386 بار دیگر تکرار شده و صبای جوان همانند فصل قبل مدعی قهرمان لیگ بر‌تر شود.



تمام این پیش بینی‌ها را باید در انتهای فصل مورد بررسی قرار داد اما آنچه که مشخص به نظر می‌رسد این است که صبای قم با فاصله گرفتن از غرور بازیکنان و حمایت‌های مسئولان استان قم به خصوص از نظر مالی، می‌تواند این روند را همچنان ادامه دهد.



بعد از دو آزمون سخت در هفته‌های اول و دوم لیگ دوازدهم، فردا شب شاگردان گل‌محمدی در دیداری خانگی مقابل تیم ملوان بندر انزلی قرار می‌گیرند، دیداری که قرار است از ساعت ۲۲ روز دوشنبه نهم مرداد ماه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار ‌شود.



صبا صدرنشین و ملوان تیم پنجم لیگ برتر



ملوان‌ها نیز که در دو بازی اخیر خود از آغاز لیگ دوازدهم یک تساوی و یک پیروزی کسب کرده‌اند، بعد از برد یک بر صفر در هفته نخست برابر گهر زاگرس دورود و تساوی در هفته دوم برابر تیم صنعت نفت آبادان، اکنون در هفته سوم در خارج از خانه میهمان تیم صبای قم هستند.



صبای قم نیز که لیگ دوازدهم را با شکست دادن پیکان تهران در خانه خود آغاز کرد، بعد از این برد ارزشمند در هفته دوم در خارج از خانه برابر تیم ذوب آهن اصفهان به برتری دو بر یک دست یافت تا از دو بازی خود صدر جدول رده بندی را با شش امتیاز در اختیار بگیرد.



شاگردان گل‌محمدی در حال حاضر با کسب دو پیروزی و شش امتیاز در حالی در صدر جدول رده بندی دوازدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارند که تفاضل گل بهتر آن‌ها نسبت به فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، منجر به برتری صبا نسبت به این دو تیم مدعی در بالای جدول شده است.



صبای قم در دو بازی قبل خود شش بار موفق به گشودن دروازه رقبای لیگ برتری شده است و در مقابل یک بار نیز در دیدار دوم مقابل ذوب آهن اصفهان از حریف گل خورد تا با تفاضل گل به اضافه پنج در صدر جدول رده‌بندی جای داشته باشد.

