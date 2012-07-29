به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهد زاده در نشست خبری صبح روز یکشنبه با اشاره به تشکیل سومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفت: در این جلسه کلیات آیین نامه دبیرخانه ستاد مصوب شد و تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شد که طی نشست های مختلف با وزارتخانه ها تلاش می کنیم وظایف آنها را تشریح کنیم.

سیاست های تشویقی برای فرزند آوری



وی با اشاره به سیاست های تشویقی دولت برای افزایش تعداد فرزندان خانواده گفت: افزایش کمک هزینه مهد کودک برای زنان شاغل رسمی، پیمانی و قراردادی از 36 هزارتومان به 50 هزار تومان از جمله اقدامات فرزند آوری در خانواده هاست و هزینه مهد کودک تا 6 سال به مادران پرداخت می شود و سقف و محدودیت برای کمک هزینه تا سه فرزند برداشته شده است.

برگزاری هفته دوستی زنان ایران و تونس



در ادامه نشست سوسن صفاوردی معاون هماهنگی و بین الملل مرکز امور زنان به دستاوردهای بین المللی این مرکز اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه ای با کشور تونس به امضا رسیده است تا از نقش زنان در جریان بیداری اسلامی در منطقه حمایت شود. همچنین هفته های دوستی بین کشورهای اسلامی برگزار می شود و در اکتبر امسال همایش جهانی زن و مشارکت سیاسی با رویکرد تحکیم خانواده با همکاری مرکز زنان و خانواده ایران و زنان کشور تونس برگزار می شود.



به گفته این مقام مسئول همایش خشونت علیه زنان در قالب تفاهم نامه OIC مهرماه امسال برگزار می شود.

تدوین 62 سیاست اجرایی برای تحکیم بنیاد خانواده



در ادامه این نشست فریبا حاج علی دبیر ستاد ملی زن و خانواده از تدوین 62 سیاست اجرایی در بخش های مختلف حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در جلسه سوم ستاد ملی زن و خانواده خبر داد و گفت: در این جلسه اولویت های اجرایی برنامه سال 90 به تصویب رسیده و ردیف بودجه های خاصی برای اجرایی شدن آنها پیشنهاد شد که در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به صورت دقیق تر بررسی می شود.



وی از فعال سازی مرکز رصد وضعیت خانواده و زنان در مرکز امور زنان و خانواده خبر داد و گفت: تشکیل شورای سیاستگذاری خانواده در صدا و سیما و تامین برنامه و محتوای مناسب ویژه زنان در رسانه ملی از دیگر برنامه های این مرکز است.



در ادامه هدایتی معاون سرمایه گذاری های اجتماعی مرکز از تدوین چهارده محور قانون برای اجرای ماده 230 برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت: این 14 محور در مراجع رسمی در حال بررسی است و در حوزه هایی مانند عفاف و حجاب، اشتغال زنان، افزایش توانایی های مراکز مردم نهاد زنان، زنان مدیر و نخبه و زنان سرپرست خانواده است.



در ادامه این نشست مشاور رئیس جمهور در امر زنان به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

ارائه تسهیلات بانکی به زنان سرپرست خانواده و دختران فارغ التحصیل

وی در خصوص آخرین وضعیت وام 5 میلیونی به زنان سرپرست خانوار و بیمه مهریه زنان گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) برای زنان سرپرست خانواده ای که طرح هایی برای ایجاد اشتغال داشته باشند 5 میلیون تومان وام می دهد که پیش از این برای دریافت وام نیاز به دو ضامن بود که در حال حاضر یارانه های زنان سرپرست خانوار با همکاری بانک مرکزی به عنوان ضمانت برداشته می شود و نیاز به ضامن نیست.اما این وام سقف و محدودیتی دارد که هر کسی زودتر اقدام کند می تواند از این تسهیلات بهره مند شود.



مجتهد زاده با اشاره به تشکیل کارگروه اشتغال در دوره چهارم سفرهای استانی ریاست جمهوری گفت: بر اساس برنامه ریزی ها به زنان سرپرست خانواده و دختران فارغ التحصیل درهر استان بودجه ای برای اشتغال در نظر گرفته می شود که به عنوان مثال در خراسان رضوی این مبلغ 50 میلیارد تومان است اما این وام نیز دارای سقف است و هر که زودتر اقدام کند می تواند از این تسهیلات برخوردار شود.

مسئولیت اجرایی بیمه مهریه با وزارت دادگستری است



مشاور امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به جزئیات بیمه مهریه گفت: این بیمه در حد پیشنهاد است زیرا در دیداری که با وزیر دادگستری داشتیم یکی از مشکلات مطرح شده زندانیان مهریه بودند و ما این پیشنهاد را برای کاهش مشکلات مهریه ارائه کردیم و فاز اجرایی آن بر عهده وزارت دادگستری است.



هدایتی در توضیح بیشتر بیمه مهریه گفت: بر اساس اصل 21 قانون اساسی زمینه های اجرایی احقاق حقوق مادی و معنوی زنان باید فراهم شود و بیمه مهریه تضمینی برای پرداخت حق قانونی زنان است.



وی با بیان اینکه این طرح،طرح تازه ای نیست گفت: دو سال پیش نیز برخی شرکت های بیمه گذار این نوع پوشش بیمه ای را تدوین کردند اما استقبالی از آن نشد و بیشتر در جهت حمایت خانم هایی است که در حوادثی خاص زوج خود را از دست می دهند و در صورت مهریه بودن بیمه تمام مهریه بدون کسر مالیات به آنها پرداخت می شود.

مجتهدزاده در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم امنیت کاری پس از مراجعه زنانی که از بیمه زایمان استفاده کرده اند گفت: تمام شرکت ها و مراکز کاری تحت پوشش خدمات کشوری موظف هستند بر اساس قوانین کار پس از پایان مرخصی زایمان زنان را به موقعیت کاری خود باز گردانند و حتی اگر شرایط کار به فرد لطمه وارد کند شرایط کار آسانتری برای زنان فراهم کنند و اگر کارفرمایی برخلاف آن رفتار کند باید پاسخگوی مراجع قانونی باشد.



به گفته وی، افزایش مرخصی زایمان مادرانی که فرزندان چند قلو دارند از ماه به 9 ماه در مراحل تصویب نهایی است.

عدم ثبت مهریه ها بالای 110 سکه رسما اعلام نشده است



در ادامه پروین هدایتی معاون سرمایه گذاری اجتماعی مرکز در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم ثبت مهریه 110 سکه به بالا که توسط رئیس ستاد دیه عنوان شده بود، گفت: این موضوع در حد پیشنهاد و حرف است و هنوز محدودیتها رسما اعلام نشده و اصل موضوع آن است که اگر مهریه بالای ثبت 110 سکه بود برای زوج زندانی ندارد اما ثبت می شود مهریه حقی است که در دین به زن داده شده اما برخی مطالبه مهریه را نقطه پایان زندگی می دانند که این گونه نیست.



وی با اشاره به محدودیت هایی که پیش از این برای سقف مهریه در نظر گرفته شده بود، گفت: چون مهریه مبانی فقهی دارد قوانین نمی تواند آن را محدود کند و هر قانونی در این زمینه با مخالفت شورای نگهبان روبرو شده اما زنان ما نیز نباید به مهریه نگاه تجملی داشته باشند و این قوانین در جهت هوشیاری برای آسیب هایی است که می تواند مهریه بالا به بنیان خانواده وارد کند.