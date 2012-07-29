حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نظام استاد- شاگردی نوین از اواخر سال گذشته در استان البرز کلید خورد، گفت: هم اکنون ظرفیتهای هنگفتی در محیط کار وجود دارد که با احیای دوباره این نظام می توانیم شاهد بهره برداری بهینه از این ظرفیت باشیم.



وی افزود: کارآموزان با استفاده از ظرفیت اصناف و بر اساس استانداردهای ملی در محیط های واقعی کار قرار می گیرند بدون اینکه دولت برای آموزش این نیروها هزینه ای متحمل شود.



عزیزی هدف از احیای استاد – شاگردی نوین را استفاده از ظرفیت کارخانه ها و واحدهای صنفی برای آموزش مهارتهای دوگانه ( آموزش واقعی در محیط کار) برشمرد.



مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز یادآور شد: هم کنون 295 نفر از کارآموزان در واحدهای صنفی در شهرستانهای استان البرز مهارتهای حرفه ای را در محیط واقعی کار فرا می گیرند که تقریبا برابر ظرفیت یک مرکز آموزش فنی و حرفه ای متوسط است.



عزیزی در ادامه گفت: بر اساس برآوردها، افرادی که تحت این آموزشها قرار می گیرند، زودتر و سریعتر از دیگران جذب بازار کار می شوند.

وی یادآور شد: کارآموزان می توانند با مراجعه به واحدهای صنفی و کارخانه ها آموزشهای حرفه ای را فرا بگیرند.