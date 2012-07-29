15 عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیش از 30 کاندیدا برای عضویت در کمیسیون حمایت از تولید ملی و پیگیری و نظارت بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی کاندیدا شدند که نمایندگان مجلس 15 نفر را به عنوان اعضای این کمیسیون ویژه برگزیدند.

به گزارش مهر، از مجمع 253 رای ماخوذه، جعفر قادری با 180 رای، احمد توکلی با 166 رای، مسعود میرکاظمی با 160 رای، حمیدرضا فولادگر با 152 رای، الیاس نادران با 143 رای، سید حسین ذوالانوار با 126 رای، هادی قوامی با 123 رای، غلامرضا تاجگردون با 120 رای، بهروز نعمتی با 119 رای، نادر قاضی پور با 117 رای، محمدرضا پورابراهیمی با 114 رای، رضا عبداللهی با 112 رای، اسماعیل جلیلی با 100 رای، غلامرضا نوری با 93 رای و محمد سقایی با 90 رای به عنوان 15 عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی انتخاب شدند.