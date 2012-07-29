خوشبین هستم اما قول مدال نمی دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری کادر فنی تیم تیراندازی بانوان با حضور سرمربی و دو ورزشکار اعزامی به بازیهای پارالمپیک لندن، عالیه محمودی و ساره جوانمردی، روز یکشنبه در فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان برگزار شد.
الله کرم با مثبت ارزیابی کردن وضعیت دو نماینده اعزامی ایران به لندن گفت: ما در سال جاری 6 اردوی یک هفتهای برگزار کردهایم که در این اردوها نمایندگان کشورمان تمرینات بسیار خوبی انجام دادهاند. این اردوها میتوانست بهتر از این هم باشد با این حال باید بگویم که همین میزان هم جای تشکر دارد.
سرمربی تیم ملی تیراندازی بانوان در خصوص حریفان ایرن در این دوره از بازیها گفت: ما اطلاعات خوبی در خصوص رقبا کسب کردهایم. چین، ژاپن، روسیه و اوکراین حریفان ما در این بازیها هستند با این حال باید بگویم نمایندگان ایران چیزی از این حریفان کم ندارند.
رقیه الله کرم در پایان در خصوص پیش بینی کسب مدال از سوی دو نماینده ایران گفت: من به کسب مدال در این بازیها خوشبینم اما هیچ قولی نمیدهم. ما در تمرینات خیلی خوب کار کردهایم و خدا را چه دیدید شاید بالاتر از سطح پارالمپیک هم کار کردیم اما در این خصوص هیچگونه پیش بینیای نمیکنم. امیدوارم در آینده بتوانیم نفرات بیشتری را به رقابتها اعزام کنیم.
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