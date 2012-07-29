مشهد میزبان 9 هزار نفر از اساتید دانشگاههای کشور در ضیافت اندیشه شد

محسن وظیفه دان در گفتگو با خبرنگار اظهارکرد: این اساتید به صورت گروههای 300 نفره در طول ماه مبارک رمضان در طرح کشوری ضیافت نور و در قالب زیر طرح استانی فرصت بندگی وارد مشهد شده و قصد ده روز ماندگاری می کنند.

وی تصریح کرد: این گروههای علمی در برنامه های فرهنگی - هنری و ضیافت افطار این مجتمع شرکت می کنند.

وظیفه دان بیان داشت: در طول روز کلاسهای آموزش حفظ قرآن، کارگاهای هنری، مهارتهای زندگی، نانو تکنولوژی و رسانه برای استادان و خانواده ها برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع در ابتدای روستای ده غیبی با 350 خانوار و در 5 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار گرفته است، افزود:اردوهای کشوری از سایر استانها و گاهی مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان در این مکان برگزار می شود.

خودگردانی اردوگاه های دانش آموزی در مشهد

وی از خودگردان بودن اردوگاههای دانش آموزی خبر داد و اظهار داشت:هزینه های اردوگاه از محل مشارکتهای اردویی تامین شده و کارهای عمرانی از محل این اعتبارات تامین شده است.

وی افزود: سال گذشته با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال گاز کشی اردوگاه انجام و صد میلیون ریال بابت ترمیم فضای سبز، سالم سازی آب آشامیدنی، ترمیم سیستمهای صوتی و تصویری، تجهیز خوابگاها و رنگ آمیزی محیط هزینه شده است.

وظیفه دان گفت: این مجتمع ماهیانه 7 تا 10 میلیون تومان هزینه پرسنل دارد که به صورت خودگردان پرداخت می شود.

وی از میانگین روزانه پذیرش 300 تن در روز و یک صد هزار میهمان زائر و مجاوردر سال یاد و تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان از 20 درصد افزایش در پذیرش اردوهای دانش آموزی و سایر سازمانها نظیر سازمان تبلیغات، شهرداری،بسیج و خادمان حرم دارد.

تنها اردوگاه آمفی تئاتر دار استان

مدیر مجتمع 5 و نیم هکتاری شهید هاشمی نژاد گفت:این اردوگاه تنها اردوگاه در کل خراسان رضوی است که دارای سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 600 تن است که اتاق کنفرانس، نمازخانه، امکان پخت غذا برای 100 نفر و یک تپه مشرف به چشم اندازهای طبیعی منطقه و نماز خانه تابستانی و استخر نیز از دیگر امکانت آن است.

وی با بیان اینکه این مجتمع در قبل از انقلاب معروف به اردوگاه پیش آهنگی بوده است افزود: ایجاد باغ پرندگان، نصب فوتبال دستی های 20 نفره، امکانات صخره نوردی و تحت پوشش قرار دادن روستای ده غیبی از برنامه های انجام شده و در حال گسترش این مجتمع است.

وی افزود: روستای ده غیبی نیاز به انجام امور فرهنگی دارد و ما مبلغ روحانی به محل فرستادیم همچنین مراسم ازدواج با رعایت شوونات اسلامی و سایر برنامه ها نظیر افطاری و ولیمه حاجیان اهالی محل نیز در این مجتمع انجام می شود.

اردوهای خانوادگی

وظیفه دان گفت:از مهمترین برنامه های انجام شده که مورد استقبال قرار گرفته انجام اردوهای صد نفره خانوادگی تنها با ورودی 2 هزار تومان در مجتمع است که با برنامه اقامه نماز و فعالیتهای ورزشی از سوی ما همراه می شود.

وی خاطر نشان ساخت:ایجاد خزانه گل و برگزاری جنگهای شادی در مناسبتها و ایام نوروز همچنان انجام و با دهیار ده غیبی رایزنی شده است که اهالی روستا به خصوص جوانان از امکانات تفریحی – فرهنگی مجتمع ،بیش از پیش استفاده نمایند.