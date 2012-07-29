چت روم ها دامی برای فریب افراد/ نکات امنیتی استفاده از رایانه

به گزارش خبرگزاری مهر،چت در واقع محیطی مجازی است که افراد در آن می توانند با یکدیگر تبادل نظر کنند افراد به نیات مختلف وارد چت روم ها می شوند بسیار اتفاق افتاده کلاهبرداران و شیادان در چت روم ها با نام ها و اطلاعات نادرست و جذاب اقدام به برقراری رابطه با جنس مخالف می کنند و از این طریق دامی برای ساده لوحان می گسترند.

زوج یابی اینترنتی نیز پدیده ای جدید و در حال گسترش است و جوانان به منظور آشنایی با همسر آینده خود وارد چت می شوند و شیادان از این راه سوء استفاده کرده و اطلاعات خصوصی آنان را بدست آورده و اقدام به اخاذی می کنند.

عده ای هم افراد سود جو و روان پریش تشکیل می دهند و با توجه به اینکه بیشتر کاربران چت روم را افراد نا آشنا به واقعیت های اجتماعی تشکیل می دهند ، افراد سود جو و فرصت طلب ، حضور گسترده ای در چت روم دارند و به اغفال جوانان و جذب آنها به گرو های فساد ، فروش مواد مخدر و قوادی گری می پردازند.

سرهنگ رستمی رییس پلیس فتا مازندران با بیان این مطالب افزود: پیرو شکایت فردی مبنی بر اینکه از طریق چت روم با فردی که وانمود می کرد دختر است ، آشنا شدم. بعد از چند مرحله چت با وی و جلب اطمینان من وی درخواست شماره تماسم را نمود من نیز فریب خورده و اطلاعات شخصی خود را در اختیار وی قرار دادم و از آن تاریخ ایمیل و پیامک های توهین آمیز وغیر اخلاقی دریافت می کنم.ماموران تحقیقات خود را آغاز و طی تحقیقات و بررسی های فنی صورت گرفته متهم شناسایی و طی عملیاتی وی دستگیر شد.

رستمی در ادامه افزود: در اینترنت دروغ و ترفند را به راحتی در بسته های زیبا به فکر کاربران غافل تزریق می کنند، پس از ارائه اطلاعات شخصی خود در این فضا بیشتر دقت کنیم.

وی در خاتمه تاکید کرد به یاد داشته باشید تالارهای گفتگو فضای بسیار ناامنی برای جوانان است. از حضور در اینگونه تالارها در فضای مجازی خودداری کرده زیرا در این فضا کلاهبرداران به راحتی می توانند تغییر چهره و هویت داده و از این طریق شما را اغفال کنند.



انهدام باند گردانندگان سایت های غیر اخلاقی

رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات آذربایجان شرقی از دستگیری 7 عضو سایت دوست یابی نامتعارف خبر داد. سرهنگ اسماعیل زاده در این باره گفت: با رصد فضای سایبر توسط کارشناسان پلیس فتا در مورد شناسایی سایت های متخلف، چندی پیش وب سایتی که با هدف تسهیل در ارتباطات نامتعارف دختران و پسران فعالیت می کرد، شناسایی و طی ردیابی و بررسی های فنی و تخصصی تعداد 7 نفر شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: سایت مزبور غیرفعال شده و متهمان انگیزه خود را از فعالیت غیرمشروع کنجکاوی و عدم آگاهی از خطرات فضای مجازی اعلام داشتند.

رییس پلیس فتا افزود: با توجه به اینکه بیش از 4 نفر از متهمان از رده سنی پایین 20 سال برخوردار بوده و این عمل آنها از عدم نظارت والدین بر عملکرد فرزندان خود و عدم شناخت کافی کاربران اینترنتی از خطرات فضای مجازی بوده است، لذا خانواده ها باید نظارت دقیق به رفتار فرزندان شان داشته باشند و راه های ارتکاب و اغفال آنان از طریق افرادناشناس گرفته شود.

این مقام مسئول در خاتمه اظهار داشت: والدین با تقویت ارتباطات خانواده از به خطرافتادن فرزندان خود جلوگیری کرده و به استفاده فرزندان از سیستم های رایانه ای نظارت کنند و نوجوانان و جوانان از اعتماد به دوستی های اینترنتی پرهیز کرده و در صورت بروز موارد مشابه سریعاً موضوع را با والدین خود در میان گذارند.

استخدام نیروی پلیس فتا

پلیس فتا که چندی است آغاز به کار کرده است اقدام به استخدام نیروی پلیس مجرب می کند. افرادی که از رایانه اطلاعات کامل دارند یا قصد همکاری با این پلیس را دارند می توانند در این نیرو فعالیت کنند.

نکات امنیتی استفاده از رایانه

هر گاه کامپیوتر خود را برای کاری رها می کنید آن را در حالتLock قرار دهید یا در ویندوزXP آنراLog off کنید. حتی اگر کامپیوتر را برای چند دقیقه تنها می گذارید این زمان برای سرقت اطلاعات شما کافی است.

هیچگاه در دسکتاپ کامپیوتر خود یک میانبر به اطلاعات شخصی و محرمانه قرار ندهید. چون اینکار سبب می شود خرابکاران در کوتاه ترین زمان ممکن به اهداف خود دست یابند.

وقتی از کامپیوتر خود استفاده نمی کنید، اتصال خود با اینترنت را قطع کنید. کسانیکه از تکنولوژیDSL یاADSL یا اینترنت سرعت بالا استفاده می کنند، معمولاً مدت زیادی کامپیوتر خود را در این وضعیت قرار می دهند، که ریسک بالایی دارد. چون خرابکاران و ویروس ها دائماً شبکه ها و اینترنت را برای شناسایی کامپیوتر قربانی اسکن می کنند و حال اگر کامپیوتر شما مدام به اینترنت متصل باشد احتمال نفوذ به آن بسیار بیشتر است.

زمانیکه به اینترنت متصل هستید از فعال بودن فایروال خود اطمینان حاصل نمایید. تنظیمات حفاظتی خود را ارزیابی کنید. بیشتر نرم افزار ها از قبیل مرورگر ها، برنامه های چک ایمیل و ... که در اینترنت استفاده می شوند همواره تسهیلاتی ارائه می دهند که به شما کمک می کند نیاز های امنیتی خود را مدیریت کنید. فعال کردن برخی قابلیت های این نرم افزار ها باعث راحتی در استفاده از آنها می شوند ولی ممکن است آسیب پذیری کامپیوتر شما را افزایش دهند. تنظیمات امنیتی( Security Setting ) نرم افزار های خود را حتماً چک کنید. نرم افزار های زیادی وجود دارند که می توانند اطلاعات یک فولدر را در عرض چند ثانیه مخفی و دوباره با وارد کردن یک رمز عبور آشکار کنند. اگر اطلاعات حساسی دارید می توانید از این نرم افزار ها استفاده کنید. یکی از این نرم افزار ها که کارایی بالایی داردFolder Lock است. البته بهتر است نرم افزار های مختلف را تجربه کنید. چون برای نرم افزار های معروف راه های شکستن رمز عبور بیشتری وجود دارد. در سایتهای شخصی یا در هنگامchat اطلاعاتی مانند آدرس خود یا شماره تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. اگرchat می کنید یا با شخصی بوسیلهe-mail ارتباط دارید و به او اطمینان کامل ندارید منطقه مورد سکونت خود را به او اطلاع ندهید. اطلاعات شخصی از قبیل آدرس یا شماره حساب بانکی یا شماره کارت اعتباری را درemail ها وارد نکنید یا آنها را در فیلدهای خواسته شده در یک سایت غیر ایمن وارد نکنید بنابراین همیشه قبل از دادن این اطلاعات مطمئن شوید در یک سایت ایمن هستید و بعد شماره کارت اعتباری خود را برای خرید وارد کنید. تشخیص یک سایت ایمن از غیر ایمن معمولاً بسیار ساده است زیرا یک سرور ایمن با"https://" در فیلد آدرس ظاهر می شود و حال آنکه یک سرور غیر ایمن با"http://" شروع می شود سرورهای ایمن اطلاعات شما را به رمز در می آورند.بنابراین هیچکس به غیر از شما و کامپیوتری که در سمت دیگر است نمی تواند این اطلاعات را در یافت کند. از یک ویروس یاب استفاده کنید. از سایتهای غیر مطمئن یاemail های مشکوک فایلیDownload نکنید. حتی اگر یک ویروس یاب دارید خیلی مواظب باشید زیرا ممکن است با ویروس جدیدی مواجه شوید که نرم افزار ضد ویروس شما نتواند آن را تشخیص دهد برای یک حفاظت خوب همیشه آنتی ویروس خود راup to date)به روز(نگه دارید. مطمئن شوید که صفحه ورود ایمیل و انتقال اطلاعات ایمیل‌تان از رمزگذاریSSL استفاده می‌کند زمانی که ضمیمه‌های یک نامه(Attachment) را باز می‌کنید و فایل‌هایی را از جانب خانواده و دوستان دانلود می‌کنید یا ایمیل های ناشناخته را می‌پذیرید، مراقب باشید اگر از برنامه پیغام رسان فوری (مانند یاهو مسنجر) برای ارتباط با دوستان و خانواده استفاده می‌کنید، هنگام ارسال اطلاعات شخصی‌تان مراقب باشید. با استفاده از نام مستعار در پیغام رسان فوری از خودتان محافظت نمایید کلاهبردارهای فیشینگ از پست‌ الکترونیک جعلی و وب‌سایت‌های تقلبی، با ظاهری بسیار شبیه شرکت‌های تجاری قانونی استفاده می‌کنند، تا کاربران ناآگاه را برای افشای اطلاعات لاگین یا حساب کاربری شخصی فریب دهند. برای اطمینان، اگر ایمیلی از یک شرکت تجاری دریافت داشتید که شامل لینکی به یک وب‌سایت است، اطمینان یابید که وب‌سایتی که شما از آن بازدید می‌کنید، قانونی و قابل اطمینان باشد

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