علیاکبر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در زمینه پرورش شترمرغ در استان اصفهان، این استان را در جایگاه دوم تولید و پرورش شترمرغ کشور قرار داده، افزود: هماکنون 48 واحد پرورش شترمرغ در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که به طور متوسط سالانه پنجهزار و 300 شترمرغ تولید میکنند، البته از مجموع واحدهای پرورشی فعال در این استان، 22 واحد به صورت رسمی دارای پروانه بهرهبرداری هستند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در تولید محصولات دامی نظیر گوشت و تخممرغ در سطح کشور حرف اول را میزند، اظهار داشت: هماکنون استان مرکزی رتبه اول را در اختیار دارد که امیدواریم با فعالیتها و برنامهریزیهای انجام گرفته از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، رتبه نخست پرورش شترمرغ کشور به اصفهان برسد.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان رتبه سوم پرورش شترمرغ کشور را نیز متعلق به استان سمنان دانست.
استقبال مردم اصفهان از مصرف گوشت شترمرغ
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه مصرف گوشت شترمرغ از سوی مردم استانهای مختلف کشور نهادینه شده، تصریح کرد: مردم استان اصفهان نیز تاکنون استقبال مطلوبی از مصرف شترمرغ داشتهاند و بازار فروش این محصول دامی در این استان تقریباً دارای رونق بوده است.
نجفی با اشاره به اینکه برنامهریزیهایی به منظور افزایش پرورش شترمرغ در استان اصفهان انجام شده، اضافه کرد: هماکنون در برخی از فصلهای سال و به دلیل افزایش تقاضای مردم برای مصرف گوشت شترمرغ، بخشی از نیاز استان اصفهان از دیگر استانهای کشور تامین میشود.
وی با تاکید بر اینکه گوشت شترمرغ با وجود قرمز بودن از تمامی خواص گوشت سفید برخوردار است، ادامه داد: گوشت این پرنده فقط 2.5 درصد چربی دارد و با مزهای مانند گوشت فیله گوساله، از استقبال مطلوبی برخوردار است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان همچنین میزان کلسترول موجود در گوشت شترمرغ را پایینتر از گوشت گوساله دانست و گفت: بافت گوشت شترمرغ همانند گوشت گوساله است اما بر اساس بررسیهای بهداشتی صورت گرفته، یکی از کمچربترین و سالمترین گوشتهای قرمزی به شمار میرود که در بازار وجود دارد.
وی افزود: چربی گوشت شترمرغ به اندازهای کم است که حتی از چربی گوشت مرغ نیز کمتر برآورد میشود.
تولید 40 کیلوگرم گوشت از هر شترمرغ
نجفی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به میزان گوشتی که از هر شترمرغ گرفته میشود، اظهار داشت: پس از ذبح هر شترمرغ، نزدیک به 30 تا 40 کیلوگرم گوشت خالص به دست میآید که این گوشت عاری از هرگونه استخوان و چربی است.
وی طول عمر هر شترمرغ را 80 سال دانست و تصریح کرد: شترمرغ میتواند تا 30 سالگی تخمگذاری کند و این موضوع یکی از قابلیتهای مطلوب پرورش شترمرغ به شمار میرود.
اشتغالزایی هر واحد پرورش شترمرغ برای پنج نفر
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه واحدهای پرورش شترمرغ به دو دسته تقسیمبندی میشوند، اضافه کرد: این واحدها میتوانند در دو زمینه پرورش شترمرغ پرواری و پرورش شترمرغ مولد فعالیت کنند.
وی با تاکید بر اینکه هر واحد پرورش شترمرغ قابلیت اشتغالزایی برای پنج نفر را دارد، ادامه داد: هر واحد پرورش شترمرغ پرواری باید به مدت یک سال شترمرغها را آماده عرضه در بازار کند و هر واحد مولد نیز حداقل با 25 قطعه شترمرغ فعالیت خود را آغاز میکند.
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