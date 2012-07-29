ضرورت حضور در دوره های دانش افزایی برای اساتیدی که تازه جذب شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان با اشاره به پیشینه طرح ضیافت یادآوری کرد: نخستین بار هنگام تدوین ضوابط و مقررات و آئین‌نامه‌های هیأت‌های جذب دانشگاه‌ها موضوع توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها مطرح و به عنوان شرط ورود اشخاص به جمع استادان دانشگاه‌ها مطرح شد تا افرادی که قصد دارند در کسوت استادی خدمت کنند، دروسی را بگذرانند، همچنین اساتیدی که تبدیل وضعیت می‌شوند از قراردادی به رسمی آزمایشی و بعد به رسمی قطعی باید این دروس را بگذرانند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه طبق مصوبه هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی تاکنون هیچ استادی به دلیل نگذراندن این دوره‌ها با مشکل جذب مواجه یا تبدیل وضعیتش متوقف نشده است و هیأت‌های جذب دانشگاه‌ها نهایت سعی خود را داشته‌اند که دوره‌های دانش‌افزایی اعم از مهارتی و معرفتی موجب ارتقای علمی و مهارتی استادان شد و به هیچ وجه موجب توقف روند جذب آنها نشود.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی گفت: علاوه بر بندهای آموزشی و پژوهشی که قبلاً وجود داشت، بند فرهنگی نیز به آن اضافه شد، در تبیین فعالیت‌های فرهنگی اساتید به دوره‌های دانش‌افزایی نیز اشاره و برای حضور در این دوره‌ها امتیازاتی در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: در فرایند آئین نامه ارتقاء هیچگونه الزام برای حضور در این دوره‌ها وجود ندارد و استادان از فعالیت‌های متنوعی که در بند فرهنگی پیش‌بینی شده می‌توانند امتیاز فرهنگی را برای ارتقاء کسب کنند که یکی از آن فعالیت‌ها حضور در دوره‌های دانش‌افزایی به شمار می آید.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها همچنین با اشاره به فعالیتهای فرهنگی اساتید گفت: فعالیت‌های دیگری که اساتید می‌توانند از طریق آنها مبادرت به کسب امتیاز فرهنگی کنند عبارتند از تالیف کتاب یا تولید آثار هنری، تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت‌ها، ارائه مشاوره فرهنگی به دانشجویان، همکاری با تشکل‌های دانشگاهی و نهادهای فرهنگی دانشگاه، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی دانشگاه، حضور در خوابگاه‌های دانشجویی و راهنمایی دانشجویان، حضور در هم‌اندیشی استادان و کرسی‌های آزاد اندیشی، کرسی‌های نقد و نظریه پردازی، کسب جوایز فرهنگی.

حجت الاسلام محمدیان بیان کرد: بنابراین از جهت آئین نامه ارتقاء هیچ اجباری برای حضور در دوره‌های دانش‌افزایی وجود ندارد و البته اگر کسی در این دوره‌ها شرکت کند، از امتیاز متعارف آن بهره‌مند خواهد شد مانند بسیاری از کنفرانس‌ها و همایش‌ها که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در آنها شرکت و گواهی حضور دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: از جهت آئین نامه جذب اعضای هیأت علمی و از نگاه هیأت‌های جذب دانشگاه‌ها، حضور در دوره‌های دانش‌افزایی برای اساتیدی که به تازگی جذب دانشگاه‌ها می‌شوند یا تبدیل وضعیت پیدا می‌کنند، الزامی است و این یک شرط در کنار شرایط دیگری است که باید در جذب هیأت علمی به دانشگاه مد نظر باشد.

این مقام مسئول گفت: از طرف هیأت مرکزی جذب به تمامی هیأت‌های جذب دانشگاه‌ها توصیه شده که فعلاً فرایند جذب هیچ فردی به دلیل عدم شرکت در این دوره‌ها متوقف و معطل نشود.

به گفته وی در فرایند آئین نامه ارتقاء و آئین‌نامه جذب اعضای هیأت علمی اجبار و الزامی برای حضور در این دوره‌ها وجود ندارد و اساتید با انتخاب و اختیار خویش در این دوره‌ها حضور پیدا می‌کنند.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی استاد تمام که هیچ نیازی به ارتقاء ندارند و مراحل جذبشان نیز سالهاست که سپری شده است در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند، ادامه داد: در سال 90 بیش از 100 نفر استاد تمام در دانشگاه‌های بزرگ در جمع اساتید حضور داشتند که مایه دلگرمی برای برگزار کنندگان طرح بود.

وی افزود: البته بعد از ماه مبارک رمضان نیز این دوره‌ها در طول سال برگزار خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که در سال 91 حدود 20 هزار نفر از اعضای هیأت علمی در این دوره‌ها حضور خواهند داشت.