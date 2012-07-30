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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

صفری به مهر خبر داد:

تحویل واحد های مسکن مهر تا پایان سال جاری

تحویل واحد های مسکن مهر تا پایان سال جاری

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار روانسر گفت: جمعا 479 واحد مسکن مهر در این شهرستان به اجرا درآمده است که تا پایان سال جاری تمام واحد های در حال احداث به متقاضیان تحویل داده می شود.

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحدهای مسکن مهردر حال احداث شهرستان روانسر متعلق به مشاغل آزاد، بسیجیان، افراد تحت پوشش بهزیستی، فرهنگیان و کارمندان دولت است.

وی بزرگترین پروژه مسکن مهر در شهرستان روانسر را 176 واحد و کوچکترین آن  را 42 واحد اعلام کرد.

وی افزود: هم اکنون مجموعه 42 واحدی آن به اتمام رسیده و به عنوان مسکن مهر نمونه استان کرمانشاه انتخاب شده است.

وی ادامه داد: میانگین پیشرفت پروژه های مسکن مهر شهرستان روانسر 75 درصد است، اگرچه برخی پروژه ها کمتر و برخی پیشرفت بیشتری  داشته اند، اما در مجموع میزان پیشرفت مناسب است.

فرماندار روانسر میزان تسهیلات اختصاص یافته به این واحد ها را 22 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با مکاتباتی که با استاندار و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است، تلاش می کنیم سهم آورده را کم کنیم و میزان تسهیلات را به 25 میلیون تومان برسانیم.

وی بیان داشت: سهم آورده در شهرستان روانسر از 15 تا 19 میلیون تومان متغیر است.

صفری در پایان تصریح کرد: همچنین یک پروژه جدید 110 واحدی مسکن مهر را برای مددجویان بهزیستی در دست اقدام داریم که تا یک ماه آینده عملیات احداث آن آغاز می شود.

کد مطلب 1660615

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