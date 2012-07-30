تحویل واحد های مسکن مهر تا پایان سال جاری

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحدهای مسکن مهردر حال احداث شهرستان روانسر متعلق به مشاغل آزاد، بسیجیان، افراد تحت پوشش بهزیستی، فرهنگیان و کارمندان دولت است.

وی بزرگترین پروژه مسکن مهر در شهرستان روانسر را 176 واحد و کوچکترین آن را 42 واحد اعلام کرد.

وی افزود: هم اکنون مجموعه 42 واحدی آن به اتمام رسیده و به عنوان مسکن مهر نمونه استان کرمانشاه انتخاب شده است.

وی ادامه داد: میانگین پیشرفت پروژه های مسکن مهر شهرستان روانسر 75 درصد است، اگرچه برخی پروژه ها کمتر و برخی پیشرفت بیشتری داشته اند، اما در مجموع میزان پیشرفت مناسب است.

فرماندار روانسر میزان تسهیلات اختصاص یافته به این واحد ها را 22 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با مکاتباتی که با استاندار و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است، تلاش می کنیم سهم آورده را کم کنیم و میزان تسهیلات را به 25 میلیون تومان برسانیم.

وی بیان داشت: سهم آورده در شهرستان روانسر از 15 تا 19 میلیون تومان متغیر است.

صفری در پایان تصریح کرد: همچنین یک پروژه جدید 110 واحدی مسکن مهر را برای مددجویان بهزیستی در دست اقدام داریم که تا یک ماه آینده عملیات احداث آن آغاز می شود.

