5 نفر در تصادفات رانندگی در لرستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران انتظامی پاسگاه همت آباد شهرستان بروجرد در روز گذشته برابر اعلام مرکز 110 مبنی بر یک فقره تصادف در ابتدای جاده گلدشت بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی در محل حاضر شدند.

در این تصادف که بین یک دستگاه موتورسیکلت به رانندگی یک نفر و ترک نشینی دو نفر با موتورسیکلت دیگری رخ داده یک نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شد.

کارشناس پلیس راه علت تامه تصادف را بی مبالاتی از جانب راکب یکی از موتورسیکلت ها تشخیص داد.

بنا بر این گزارش، ماموران پاسگاه رازان خرم آباد نیز در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر واژگونی خودرو در محور فرعی یکی از روستاههای اطراف بلافاصله به محل اعزام که مشاهده شد یک دستگاه خودرو وانت پیکان به رانندگی و سرنشینی دو نفر واژگون و سرنشین به علت جراحات وارده فوت کرد.

علت واژگونی عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه از سوی راننده اعلام شد.

همچنین ماموران پاسگاه "چاپلق" غربی شهرستان ازنا در پی اعلام مرکز 110 مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی در جاده کهریز بلافاصله به محل اعزام که مشاهده شد یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی و سرنشینی دو نفر واژگون و سرنشین خودرو در دم جان باخت و راننده مجروح شد.

علت تامه واژگونی عدم توانیی راننده در کنترل وسیله نقلیه به دلیل داشتن سرعت غیر مجاز عنوان شد.

بنا بر این گزارش، ماموران پاسگاه انتظامی پل کشکان شهرستان دوره چگنی نیز در جاده دوره - کوهدشت در پی برخورد یک دستگاه کامیون کمپرسی با یک دستگاه سواری پراید به رانندگی و سرنشینی سه نفر مطلع که با حضور در محل مشخص شد راننده و یکی از سرنشینان پراید فوت و دو نفر سرنشین دیگر مجروح شد.

کارشناس تصادفات علت تامه تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده کامیون کمپرسی تشخیص داد.