بارزانی و ترکیه درصدد فتنه انگیزی در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "یاسین مجید" یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون در یک کنفرانس خبری، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق را به آموزش کردهای سوریه و اعزام آنها به کشورهایشان با همکاری ترکیه متهم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: این اقدامات به فتنه انگیزی در میان کردهای سوریه منجر خواهد شد. ممانعت اقلیم کردستان عراق از استقرار نیروهای ارتش و پلیس فدرال در مرزهای مشترک با سوریه حاوی پیام مهمی است به ویژه اینکه هدف از استقرار این نیروها حفاظت از مرزها و حاکمیت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از عبور و مرور نیروهای عراقی توسط اقلیم کردستان نقض قانون اساسی محسوب می شود.