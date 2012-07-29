افزایش قاچاق مرغ در اردبیل/ عدم همسویی قیمتها دلیل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، شوک گرانی گوشت مرغ که مدتی است تب بازار گوشت را بالا برده است، با عرضه مرغ با نرخ مصوب دولتی به قیمت 47 هزار ریال که البته به صورت ناقص اجرا می شد، تا حدودی توانست از این التهابات بکاهد.

اما عدم همسویی استانها در اجرای این طرح موجب شد در برخی استانها قیمت مرغ 60 هزار ریال باقی بماند و بهانه ای برای دلالان و سودجویانی شود که مرغ ارزان دولتی را خریداری کرده و به استانهایی با نرخ مصوب بالاتر قاچاق کنند.

در حالی که این موضوع در اردبیل موجب تشکیل مجدد جلسات و چاره اندیشی و رفع نواقص را برای مسئولان رقم زد، موجب تشدید صفهای طولانی عرضه کنندگان محدود مرغ در استان شد.

اما سوال این است در حالی که طبق اظهارات مسئولان در محل عرضه مرغ به نرخ مصوب دولتی بازرسان حضور دائمی دارند، خرید عمده مرغ مصوب چطور اتفاق افتاده است؟

نظارتها کافی نیست

یکی از شهروندان اردبیلی با یادآوری صفهای طولانی عرضه مرغ مصوب دولت به خبرنگار مهر گفت: در حالی که عرضه مرغ به صورت محدود انجام می شود حضور بازرسان در محل فروش نمی تواند بی نظمی و تخلفات را کنترل کند.

حبیب رشیدی با اشاره به عدم موفقیت خود در خرید مرغ در سه روز اخیر تصریح کرد: توزیع مرغ از ساعات اولیه صبح شروع می شود و با وجود اینکه هر روز آمارهای قابل توجهی از تعداد مرغ عرضه شده داده می شود اما به نظر می رسد تعداد محدود تری مرغ به فروشگاهها می رسد.

وی دلیل این موضوع را خرید مرغ ارزان و ارسال به استانهای مجاور مانند آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: قاچاقچیان در سایه عدم نظارت کافی مسئولان، مرغ را تهیه و به استانهای دیگر می برند.

این شهروند با اشاره به وسایل نقلیه با پلاک استانهای دیگر در ورودی های شهر تاکید کرد: در حالی که این موضوع به عیان اتفاق می افتد نظارت بازرسان در محل خرید مرغ تنها محدود به شهروندان است.

کنترل وسایل نقلیه در مبادی خروجی

اما در این خصوص سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری اردبیل با تائید قاچاق مرغ از این استان گفت: در حال حاضر تدابیری اندیشیده شده و در مبادی خروجی استان بویژه پلیس راهها وسایل نقلیه ای که مشکوک به قاچاق مرغ باشند بازرسی می شوند.

ارژنگ عزیزی با اشاره به ضبط چهار کامیون قاچاق مرغ طی هفته اخیر در اردبیل تصریح کرد: به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ابلاغ شده که بارنامه ای برای حمل مرغ به هیچ باربری صادر نشود.

وی تاکید کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی مختلف با قاچاق مرغ برخورد می شود و لازم است شهروندان نیز در خصوص مشاهده مواردی از این دست اطلاعات لازم را در اختیار مسئولان قرار دهند.

عزیزی بر خلاف اظهارات شهروندان معتقد است نظارت بازرسان در محل عرضه مرغ ایرادی نداشته و تاکنون عرضه گوشت مرغ در استان اردبیل به شکل مطلوبی اتفاق افتاده است.

این مسئول تاکید کرد: مرغداران ملزم به فروش مرغ در داخل استان شده اند و نمی توانند به خارج از استان گوشت مرغ بفروشند.

اما این در حالی است که به نظر می رسد برخی مرغداران به دلیل تامین خوراک و عقد قرارداد با استانها و کشورهای همجوار ملزم به فروش تولیدات خود در محل عقد قرارداد هستند و به نظر می رسد نه تنها چاره اندیشی در این خصوص صورت نگرفته بلکه به توافقات و قراردادهای مرغداران نیز توجهی نمی شود.

افزایش قیمت خوراک وارداتی طیور دلیل گرانی مرغ

اما علاوه بر قاچاق و گرانی گوشت مرغ، کمیاب شدن این محصول ضروری نیز موضوعی است که در بازار اردبیل به شدت خودنمایی می کند، عزیزی یکی از مهمترین دلایل گرانی گوشت مرغ را افزایش قیمت خوراک طیور از جمله کنجاله سویا عنوان می کند و معتقد است قیمت سویا از 14 هزار ریال به 25 هزار ریال رسیده و در نتیجه تولید مرغ قیمت تمام شده بالاتری دارد.

اظهارات عزیزی در حالی است که واردات کنجاله سویا در ماههای اخیر به استان افزایش داشته و به نظر می رسد این مهم تاثیری در قیمت گوشت مرغ نداشته است.

عزیزی در خصوص علت این موضوع تصریح کرد: با وجود افزایش واردات جوجه کشی فعلی مرغداریها با کنجاله سویای 25 هزار ریالی است و به همین دلیل مرغدار قیمت مرغ را پایین نمی آورد.

دست مرغدار به سویای ارزان نمی رسد

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری یکی از سیاستهای دولت در کنترل گرانی کنجاله سویا را افزایش سهم واردات این محصول و عرضه سویای ارزان تر عنوان کرد و افزود: کنجاله سویای 14 هزار ریالی مدتی عرضه شد که به دست "کشتارکنها" می رسید.

وی با انتقاد از واگذاری کنجاله سویا به قیمت 14 هزار ریال در اختیار کشتار کن ها تصریح کرد: کشتار کن واسطه خرید مرغ از مرغداری و فروش به کشتارگاه است و این در حالی است که عرضه کنجاله سویا به قیمت پایین تر به این اشخاص موجب سود دو جانبه دلالان و خالی ماندن جیب مرغدار شده است.

عزیزی تصریح کرد: در حال حاضر در نظر داریم برای حمایت از مرغداری ها و کاهش قیمت مرغ برای هر کیلو گوشت به جای دو کیلو، سه کیلو سویا در اختیار مرغدار قرار دهیم تا بتوانیم زیان ناشی از فروش مرغ به قیمت 47 هزار ریال را برای مرغدار کاهش دهیم.

این مسئول با بیان اینکه مشکل گرانی مرغ یک شکل استانی نیست، برآورد کلان از نیاز بخشهای مختلف تولید تا عرضه مرغ، تشکیل بانک اطلاعاتی، توسعه زیر ساختهای نگه داری و انبار محصولات و توانمند سازی بخش خصوصی را از جمله راهکارهای کنترل قیمت گوشت مرغ برشمرد.

عزیزی افزود: تامین نقدینگی، مقابله با تحریم ها و جمع آوری اطلاعات از جمله مشکلاتی است که دولت برای کنترل گرانی برخی محصولات با آن مواجه بوده است.

تعطیلی تعداد قابل توجهی از فروشگاه های عرضه مرغ در اردبیل

در حال حاضر نزدیک به 650 فروشگاه عرضه گوشت مرغ در استان اردبیل فعالیت می کند که گرانی مرغ بسیاری از آنها را به لبه تیز تعطیلی کشانده است.

یک فروشنده مرغ معتقد است حمایتهایی که وعده داده می شود، عملی نمی شوند و گرانی مرغ نه تنها شهروندان بلکه فروشندگان مرغ را نیز متضرر کرده چرا که به خاطر درآمد محدود اکثر خانواده ها نمی توانند مرغ با قیمت 60 هزار ریال در هر کیلو را بخرند.

نادر معتمد گفت: در این میان برخی فروشگاهها تعطیل شده و در برخی نیز تخلفاتی مثل واگذاری مرغ ارزان به دلالان دیده می شود.

وی با انتقاد از نحوه توزیع مرغ افزود: توزیع به صورت متمرکز در چند فروشگاه انجام می شود و این در حالی است که مثلا فروشگاه مجاور به دلیل نداشتن مرغ به قیمت مصوب دولتی تا شب حتی یک مرغ نمی فروشد.

عرضه 18 تن مرغ برای مصرف 70 تن

معاون توسعه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با بیان اینکه روزانه 18 تن مرغ به نرخ مصوب دولتی در اردبیل عرضه می شود میزان مصرف روزانه مرغ در این استان را 70 تن عنوان کرد.

عباس اسماعیلی گفت: طبق تفاهم نامه با مرغداران قرار است نزدیک به 30 تن توزیع مرغ به نرخ مصوب دولتی داشته باشیم.



وی علت اصلی صفهای مرغ و توزیع محدود را مقدار محدود کشتار مرغ عنوان کرد و افزود: دستگاههای ذیربط در تلاشند این مشکل را مرتفع کنند.

ناگفته نماند اردبیل 62 تن تولید روزانه مرغ دارد و از این رو رقم تولید گوشت مرغ این استان نزدیک به رقم مصرف آن است که به دلیل عدم مدیریت صحیح، شهروندان اردبیلی در حین خودکفایی برای یک عدد مرغ ساعتها در صف می ایستند.

در حال حاضر برای رفع مشکل گرانی مرغ 60 هزار تن مرغ در کشور خریداری شده و 21 هزار تن نیز سهم واردات مرغ بوده و این در حالی است که بازار اردبیل با توجه به میزان تولیدات و مصرف خود در تولید گوشت مرغ خودکفا بوده و نیازی به وارد کردن مرغ از استانها و کشورهای دیگر ندارد.

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گزارش: ونوس بهنود