آغاز طرح ضیافت اندیشه دانشجویان در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ظهر امروز یکشنبه در این آیین با بیان اینکه برگزاری طرح ضیافت اندیشه در ماه مبارک رمضان کاری ارزشمند و مقدس در ارتقای معنویت دانشجویان است گفت: برنامه های مفید و جامعی در این طرح دیده شده که شرکت کنندگان با بهره گیری از آموزه های دینی ، قرآنی ، فرهنگی و ورزشی در ارتقای معنویت خود بکوشند و در پیشگاه خدواند متعال سربلند باشند.

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری با اشاره به برخی از آیات قرآن کریم و احادیث در خصوص تفکر، اندیشه و ذکر انسان­ها اظهار داشت: در کنار تفکر و اندیشه باید ذکر خداوند متعال هم باشد و در صورت توام بودن این دو انسانها به سعادت می رسند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه برخی انسانها هستند که اهل عبادت و خدا می باشند ولی تفکر و اندیشه را ندارند و بعضی نیز مطالعات خوبی در حوزه علوم طبیعی و رشته های مختلف دارند ولی اهل عبادت خدا نیستند گفت: در صورت در کنار هم قرار گرفتن تفکر و ذکر است که می توان از گناه و فساد جلوگیری نمود.

وی در ادامه با بیان اینکه اندیشه و تفکر در خصوص خداوند متعال و خلقت، انسان­ها را به طرف عمل نیکو، امنیت، آرمش و فضایل انسانی سوق می­دهد، یادآور شد: هر کس خدا را بشناسد و خدا را فراموش نکند، کمتر دچار فساد، ابتذال و گناه می­شود.

امام جمعه تبریز گسترش فساد و فروپاشی نهاد خانواده در غرب را ناشی از فراموش کردن یاد خداوند ذکر کرد و افزود: اگر امروزه در جوامع غربی این همه فساد اخلاقی، گناه و آلودگی وجود دارد به خاطر این است که خدا را فراموش کرده اند.

وی با تاکید بر تفکر در چگونگی آفرینش انسان، از اساتید خواست که در بحث و تدریس فقط جهات مادی را در نظر نگیرند، بلکه توجه داشته باشند که خلق کل مصنوعات از روی حکمت بوده و همیشه باید به یاد خداوند متعال باشیم.

رییس دانشگاه تبریز نیز در این آیین تربیت نیروی انسانی متخصص، کار آمد، ماهر و متعهد به باورهای جامعه را از جمله اهداف دانشگاه ها بیان کرد و گفت: امروزه ثروت دولت ها و ملت ها به داشتن نیروی انسانی متخصص است.

دکتر سید محمد تقی علوی در ادامه داشتن اتحاد ، همدلی و برداری را در پیشبرد و توسعه همه جانبه کشورمان تعیین کننده خواند و افزود: در حال حاضر دشمن با ترفند های مختلف از جمله تحریم ها می خواهد، کشورمان وابسته آنان باشد و پیشرفت پیدا نکند ولی وظیفه ماست که بیش از گذشته برای آبادانی و سر افزاری کشورمان در عرصه های مختلف تلاش کنیم.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه تبریز در برگزاری و اجرای این طرح جزو دانشگاه های برتر و پیشتاز بوده است، تصریح کرد: از جمله مهمترین ویژگی های این طرح مشارکت خود دانشجویان در برگزاری و اجرای آن می باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی با بیان اینکه امروزه ملت ایران برای سایر ملت­ها و دولت ها الگو شده و بیداری اسلامی که در منطقه و جهان شاهد آن هستیم، نشأت گرفته از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران می باشد، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران تنها قیام دینی در قرن حاضر می باشد که امروز طنین صدای آن در جهان شنیده می شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز نیز در این آیین با بیان اینکه این طرح از 7 مرداد لغایت 22 مرداد در سه بخش آموزشی، فرهنگی و فوق برنامه با رویکرد قرآنی در این دانشگاه برگزار خواهد شد، گفت: این طرح به منظور استفاده دانشجویان از برکات معنوی این ماه در محیط دانشگاه، شناسایی دانشجویان فعال فرهنگی برای ارتباط گیری و تشکل‌سازی برای طول سال با رویکرد معنوی، مذهبی و دینی ، خارج کردن ارائه دروس معارف از حالت خشک کلاسی و استفاده از فضای معنوی و عاطفی بیشتر دانشجویان از ماه مبارک رمضان برگزار می گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی خدیوی در ادامه یادآور شد: طرح ضیافت اندیشه فرصت خوبی برای دانشجویان در ماه مبارک رمضان است که از معارف الهی و قرآنی بهره لازم را داشته باشند.

بر اساس این گزارش، برگزاری محفل انس با قرآن، کتابت کلام وحی با حضور هنرمندان و دانشجویان، محفل انس با شهدا در ایام شبهای قدر، برگزاری نمازهای جماعت به همراه ادعیه، پاتوق‌های نقد و مشاوره با حضور مبلغین موفق مذهبی درخوابگاه‌ها ، برگزاری مراسم شب‌های قدر، طرح مباحث اخلاقی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج موفق، نقد سینمای ایران، برگزاری محافل شعر و کرسی آزاد اندیشی درباره مسائل سیاسی، جنگ سایبری، هالیوود و آخرالزمان از اهم برنامه‌های این طرح می باشد