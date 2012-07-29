  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

جلسه کمیته فنی پرسپولیس امروز با حضور رویانیان و پروین برگزار می‌شود

جلسه کمیته فنی پرسپولیس امروز با حضور رویانیان و پروین برگزار می‌شود

کمیته فنی پرسپولیس امروز یکشنبه با حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کمیته فنی پرسپولیس عصر امروز یکشنبه با حضور محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه خواهد داد.

در این نشست رضا وطنخواه، ابراهیم آشتیانی، حمید درخشان، افشین پیروانی و علی پروین که ریاست کمیته فنی را برعهده دارد، حضور خواهند داشت تا پیرامون مسائل فنی مربوط به تیم‌های فوتبال باشگاه به بحث و تبادل نظر بپردازند.

همچنین از این پس محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمامی نشست‌های کمیته فنی حضور خواهد یافت تا از نزدیک در جریان نظرات و تجربیات اعضای کمیته قرار گرفته و از آنها در راستای بهبود وضعیت تیم‌‎های فوتبال بزرگسالان و پایه باشگاه پرسپولیس استفاده کند.

کد مطلب 1660624

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