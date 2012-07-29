میزان ضایعات برنج برابر واردات/ مکلف به تولید محصول سالم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی صبح یکشنبه در جلسه کمیته زراعت و باغبانی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در اتاق ساری افزود: عامل توسعه بخش کشاورزی بر روی سه مولفه ارقام جدید، مولفه های تغذیه و ماشین های بخش کشاورزی استوار بوده است.

وی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته که از سه عامل فوق استفاده کردند دارای اقتصادی شکوفا در بخش کشاورزی و تولیدی دانش بنیان بودند در مقابل کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران به واسطه استفاده از کشاورزی سنتی، نتوانستند در مقوله اقتصاد کشاورزی توسعه پیدا کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی چهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در مازندران باید اقتصادی شدن تولید را با نگرش تامین امنیت غذایی مدنظر فعالیتهای کشاورزی قرار دهیم تصریح کرد: مکانیزاسیون، معرفی ارقام استاندارد، مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری و افزایش بهره وری و تغییر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن می تواند در اقتصاد شکوفا اثرگذار باشد.

ابطالی با بیان اینکه مازندران دارای جایگاه اقلیمی مناسبی برای توسعه محصولات کشاورزی است، یادآور شد: متاسفانه میزان اعتبارات تخصیصی ملی به توسعه بخش کشاورزی یک سی ام میانگین کشوری است.

وی با اعلام اینکه شکاف تولید در استان سبب تولیدی اقتصادی می شود، افزود: متوسط تولید مرکبات در استان 18.5 تن در هر هکتار بوده که رقم کافی و مناسبی نیست.

این مسئول جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مازندران در تولید 14 محصول کشاورزی رتبه برتر کشور را دارد، اظهار داشت: به واسطه سنتی بودن، خرده مالکی و عدم حمایت های ملی جایگاه مناسبی در بخش تولید اقتصادی نداریم.

وی با بیان اینکه در بخش توسعه کشاورزی مازندران در سالهای پس از انقلاب کار شده ولی متناسب با شان استان نبوده است، افزود: مازندران برای 72 محصول زراعی و باغی مستعد بوده ولی نمی تواند به تولید ارگانیک و دانش بنیان دست یابد.

وی در عین حال از اقتصادی نبودن کشاورزی سنتی در مازندران خبر داد و گفت: در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک، اراضی کشاورزی غرب تا شرق استان با تغییر کاربری تبدیل به ویلا و تاسیسات گردشگری می شوند.

ابطالی با بیان اینکه شرعا مکلف به تولید محصول سالم هستیم، افزود: برای اجرای این مهم نیازمند همکاری نهادها برای جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی نظیر برنج و مرکبات هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مازندران از برنامه این سازمان برای تولید برنج سالم و ارگانیک خبر داد و گفت: هم اکنون برنج استان به کشورهای اروپایی و آسیای میانه صادر می شود.

وی بیان داشت: برای تقویت پایداری تولید و تولید پایدار قصد داریم برند محصول سالم را برای مرکبات مازندران طراحی کنیم.