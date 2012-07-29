آغاز برداشت خارک و رطب در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باغداران استان بوشهر همواره در این فصل، قبل از رسیدن کامل ثمر نخیلات خود بخشی از انها را به صورت رطب و خارک به فروش می‌رسانند که عملیات برداشت از نخیلات بدین منظور آغاز شده است.

وی رطب را یکی از مهمترین محصولات تولیدی نخیلات عنوان کرد و بیان داشت: شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان بیشترین میزان برداشت رطب از نخیلات را دارند که علاوه بر تامین نیازهای داخلی استان بخشی از آن نیز به خارج از استان می‌رود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برداشت 40 هزار تن رطب طی سال گذشته در استان بوشهر، اضافه کرد: استان‌های تهران، اصفهان، فارس، مشهد و کهکیلویه و بویراحمد از جمله استان‌هایی است که هر ساله رطب استان بوشهر به آنجا می‌رود.

وی همچنین از برداشت هفت هزار تن خارک طی سال گذشته در استان بوشهر خبر داد و افزود: از نیمه دوم تیر ماه شاهد برداشت خارک در نخیلات استان بوشهر بوده‌ایم و تا کنون بالغ بر هفت تن خارک در یک‌هزار و 500 هکتار از باغات خرمای استان برداشت شده است.

عمرانی گونه‌های مختلف خارک در استان بوشهر را بر شمرد و اظهار داشت: شهرستان‌های دشتستان و تنگستان بیشترین میزان تولید خارک در استان بوشهر را دارند که شیخالی، حاج باقری و قندی از مهمترین گونه‌های خارک است.

وی از صدور محصول خارک استان بوشهر به استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: بخشی از محصولات تولیدی نیز در داخل استان به مصرف می‌رسد.