30 روستای جدید سمنان به عنوان روستاهای هدف گردشگری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با بیان اینکه 30 روستای جدید به عنوان روستاهای هدف گردشگری این استان شناسایی شده است و قرار است این تعداد روستای جدید به فهرست روستاهای هدف گردشگری اضافه شود، افزود: در صورت تصویب معاونت گردشگری کشور، به زودی تعداد روستاهای هدف گردشگری استان سمنان به 42 روستا افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: روستاهای چاشم، ملاده، قلعه نو خرقان، زمان آباد، فرومد، قلعه بالا، نردین، تویه، حسن آباد، رشم، کلاته رودبار و پاده، جزء 12 روستای فعلی هدف گردشگری در استان سمنان هستند که در حال حاضر مصوب شده اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، بهره مندی از آثار فرهنگی - تاریخی، طبیعی و هنرهای سنتی متکی بر نظام جامع را از اهداف رونق روستاهای هدف گردشگری این استان عنوان کرد.

به گفته وی، معرفی و شناسایی روستاهای هدف گردشگری در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، در ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و معرفی نقاط بکر سطح استان موثر است.

یزدانی گفت: چشم اندازهای زیبای طبیعی، صنایع دستی و تولیدات سنتی، جاذبه های تاریخی و فرهنگی از جاذبه هایی است که در روستاهای هدف گردشگری استان سمنان به طور محسوس یافت می شود.

به گزارش مهر، روستای هدف گردشگری به محدوده ای جغرافیایی اطلاق می شود که در آن یک و یا مجموعه ای از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی وجود داشته باشد و وجود این جاذبه ها انگیزه ای برای سفر و اقامت گردشگران شود.