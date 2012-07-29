دستاوردهای دولت نباید از دید و اطلاع مردم دور بماند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه هفته اول شهریور ماه، به مناسبت شهادت دولتمردان شهیدان محمدعلی رجایی و شهید محمدجواد باهنر به عنوان هفته دولت نام گذاری شده است گفت: در این هفته باید دستاوردهای دولت نهم و دهم به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.

وی با اشاره به اینکه هفته دولت امسال برابر با آخرین هفته دولت به ریاست محمود احمدی نژاد است، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی دقیق، دستاوردهای دولت دکتر احمدی نژاد را به مردم انعکاس داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تصریح کرد: با اطلاع رسانی می توان توطئه دشمنان برای ضعیف نشان دادن خدمات دولت را خنثی کرد و از بین برد.

وی بر اطلاع رسانی عملکرد دستگاه های اجرایی در هفته دولت تاکید کرد و افزود: در این هفته دستگاه های اجرایی عملکرد دولت را به شایستگی به مردم اطلاع رسانی کنند.

خلخالی نقش روابط عمومی را در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم مهم و کلیدی برشمرد و تصریح کرد: روابط عمومی های دستگاه های اجرایی باید عملکرد دستگاه خود را بطور دقیق برای مردم انعکاس دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان هفته دولت را بهترین فرصت برای اطلاع رسانی از خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی به مردم عنوان کرد و افزود: در این زمینه دستگاه ها و سازمان ها می توانند با شیوه های مناسب و جذاب و متنوع اطلاع رسانی مناسبی از عملکرد و فعالیت های خودشان به مردم داشته باشند.

خلخالی خواستار تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت در فرمانداری شهرستان های سطح استان سمنان شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: دستگاه های اجرایی پروژه هایی که برای هفته دولت قابل افتتاح است را مشخص کنند تا با حضور مسئولان افتتاح شود.

این نشست با حضور برخی فرمانداران، مدیران و مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان سمنان برگزار شد.