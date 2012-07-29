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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

مدیر جدید آموزش و پرورش طرقبه شاندیز معرفی شد

مدیر جدید آموزش و پرورش طرقبه شاندیز معرفی شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: مدیر جدید آموزش و پرورش طرقبه شاندیز در محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه طی مراسمی موسی شیر محمدی به عنوان مدیر آموزش و پرورش طرقبه شاندیز معارفه و رمضانعلی مسعودی نژاد از سمت خود در این شهرستان تودیع شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: تحول در آموزش و پرورش از الزامات اساسی و مورد نیاز جامعه در حال پیشرفت ماست.

محمد جواد اورعی غلامی ادامه داد: همه باید برای تحقق این امر کار کنیم و از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی در ادامه از زحمات مدیر سابق آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز تقدیر کرد و افزود: در طول دوره حضور جناب مسعودی نژاد اتفاقات خوبی در این شهرستان رخ داده که امیدواریم در آینده نیز شاهد رویدادهای بهتری باشیم.

در پایان مراسم حکم انتصاب مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز از سوی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی قرائت شد و تحویل شد و از زحمات مدیر سابق تقدیر به عمل آمد.

شایان ذکر است در این مراسم تعدادی از مسئولین آموزش و پرورش استان و از طرقبه و شاندیز حضور داشتند.

کد مطلب 1660641

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