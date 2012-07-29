به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت استان سمنان با عنوان اینکه نقش رسانه در بازتاب فعالیت ها و دستاوردهای دولت بسیار مهم است، گفت: دستگاه های اجرایی دستاوردهای خود را اطلاع رسانی کنند تا رضایت مردم فراهم شود.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای شهرستانی در هفت فرمانداری استان سمنان به ریاست فرمانداران، خواستار تشکیل و آغاز فعالیت ستاد بزرگداشت هفته دولت و کمیته های این ستاد در شهرستان های استان شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با اشاره به اینکه مسئولیت کمیته کنترل پروژه ها بر عهده معاون امور عمرانی استانداری سمنان است، اظهار داشت: وظیفه این کمیته هماهنگی و ساماندهی طرح های قابل افتتاح در هفته دولت است.

به گفته کارخایی، در هفته بزرگداشت دولت کمیته ای به عنوان تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه تشکیل می شود که با هدف قدردانی از زحمات کارکنان برتر فعالیت می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نقش روابط عمومی ها در انعکاس پررنگ تر فعالیت های دولت برای مردم، مهم است.

به گزارش مهر، هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت مردان عالیقدر دولت، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.