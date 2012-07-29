موافقت با تاسیس 3 مرکز تحقیقاتی/ معرفی سرپرست بیمارستان شهید رحیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در این رابطه اظهار داشت: در دویست و شانزدهمین نشست شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاسیس سه مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه، هپاتیت و عوامل اجتماعی در ارتقای سلامت موافقت شد.

وی ادامه داد: با این اقدام ارزشمند شورا، در روند افزایش و توسعه پروژه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان رشد چشمگیری صورت خواهد گرفت و در توسعه دانشگاه نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تقدیر از معاون آموزشی وزارت بهداشت در توجه به توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به خصوص نگاه ویژه به دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار امیدواری کرد که با تاسیس این سه مرکز تحقیقاتی جدید شاهد افزایش پروژه های تحقیقاتی و کاربردی بیشتری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان باشیم.

بنابر این گزارش پیش از این مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی تنها مرکز تحقیقاتی بود که در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت می کرد.

ابقای معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

امیدعلی پاپی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با ابلاغ رئیس دانشگاه در مرداد ماه 89 به این سمت منصوب شده بود که با حکم دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان مجدد در سمت معاون بهداشتی دانشگاه ابقا شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در حکم خود با اشاره به تعهد و تجربه و تخصص و شایستگی معاون بهداشتی دانشگاه تعامل مثبت و سازنده با مجموعه همکاران دانشگاه و بهره مندی مناسب از ظرفیت های موجود در راستای بهبود و پویایی حوزه خطیر بهداشت و پیشبرد اهداف دانشگاه به ویژه اجرای دقیق، مطلوب و سریع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را بسیار مهم دانست.

تودیع و معارفه سرپرست جدید مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد

مراسم تودیع و معارفه رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد، بزرگترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، امام جمعه موقت خرم آباد و جمعی از معاونین و مسئولان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر این مرکز برگزار شد.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این مراسم با اشاره به حساسیت ویژه مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر و سختی کار در این مرکز گفت: بیمارستان شهدای عشایر پیشانی خدمت رسانی به مردم در حوزه درمانی دانشگاه و بزرگترین بیمارستان استان است که با کادری مجرب در رشته های تخصصی فراوان به مردم شریف لرستان ارائه خدمت می کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به میزان مراجعه و ارائه خدمات فراوان این بیمارستان افزود: بهترین معیار سنجش رضایتمندی مردم استقبال فراوان و مراجعات زیاد آنها به این مرکز است چرا که در این مرکز بهترین خدمات درمانی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه با کمترین هزینه ممکن ارائه می شود.

شیخ آزادی تصریح کرد: مصمم هستیم که خدمات این بیمارستان را بهبود ببخشیم که در این راستا راه اندازی بخش انکولوژی و هماتولوژی، ایجاد درمانگاه شماره 3 بیمارستان، افتتاح پنجمین بخش ICU بیمارستان با ظرفیت ده تخت، ساماندهی درمانگاه پزشکان عمومی و دهها خدمت دیگر مصادیقی از اهتمام دانشگاه در ارتقاء خدمات درمانی در این مرکز است.

در این مراسم از طرف ریاست دانشگاه و کارکنان بیمارستان با تقدیم لوح های تقدیر و هدایایی به پاس خدمات ارزشمند دکتر لطفی در طی 18 ماه ریاست بر این مرکز قدردانی و دکتر بهاروند به عنوان رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد معرفی شد

دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان دکتر غفارعلی محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی خرم آباد منصوب کرد.

دکتر شیخ آزادی در حکم صادره با اشاره به تعهد، تجربه و تخصص سرپرست جدید بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد توجه به برنامه های راهبردی دانشگاه در تجهیز و راه اندازی قریب الوقوع این مرکز، توسعه تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف بالینی، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های اعضاء هیأت علمی، کادر درمانی و سایر منابع موجود در جهت ارائه هرچه مطلوب تر خدمات درمانی به مردم استان و ارتقاء بیش از پیش کیفیت و کمیت آموزش دانشجویان را مورد تاکید قرار داده است.