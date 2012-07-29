لزوم آگاهی کشاورزان از اهمیت ادای زکات محصولات

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام مجید نجفی صبح امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر اهمیت پرداخت زکات در اسلام اشاره کرد و گفت: اهمیت زکات در کنار اهمیت نماز است و در روایات و احادیث فراوانی آمده است که مقبولیت نماز به پرداخت زکات است.



وی در تشریح اهمیت پرداخت زکات افزود: در تابستان ، فصل برداشت و پرداخت محصولات متعلق زکات قرار گرفته ایم و باید با توجه به اهمیت این تکلیف ، زکات را بموقع پرداخت کنیم.



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه اگر همه کسانی که در بخش کشاورزی و دامداری و دیگر بخشها مشغول به کار هستند، بر اساس برآوردهای شرعی، زکات و دیگر حقوق تعلق گرفته بر اموالشان را پرداخت نمایند بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی جامعه سامان یافته و خانواده های بی بضاعتی که دچار فلاکت مالی هستند نجات می یابند افزود:چه بناهای خیری که مورد نیاز جامعه است و می توان با سهم زکات آنها را احداث نمود.



وی با بیان اینکه چنانچه افرادی که واجد شرایط پرداخت زکاتند چون کشت کاران گندم و جو و خرما و انگور و... حقوق شرعی و واجب الهی را بپردازند قطعا رقم قابل توجهی خواهد شد ادامه داد: با این ارقام می توان مشکلات عدیده ای را برطرف ساخت.



حجت الاسلام نجفی افزایش رزق و روزی را از آثار پرداخت زکات بیان کرد و گفت: زکات پل اسلام است و کسی که زکات را ادا کند از این پل عبور می کند و هر کسی که زکات را ادا نکند پشت سر آن محبوس می شود.



وی با استناد به روایاتی درباره رابطه زکات و رحمت الهی افزود: خداوند زکات را برای فراوانی اموال و امرار معاش فقرا قرار داده است و اگر کسی گناهی مرتکب شود بر اثر پرداخت زکات ، خداوند او را می بخشد.