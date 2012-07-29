به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از مجموع 229 رأی مأخوذه رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار را با 111 رأی و علی علی‌لو نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با 93 رأی به عنوان اعضای ناظر در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب کردند.