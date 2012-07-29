  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

از سوی مجلس؛

2 عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی انتخاب شدند

2 عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبحانی‌فر و علی‌لو را به عنوان اعضای ناظر در هیئت واگذاری فعالیت های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از مجموع 229 رأی مأخوذه رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار را با 111 رأی و علی علی‌لو نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با 93 رأی به عنوان اعضای ناظر در هیئت واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی انتخاب کردند.

کد مطلب 1660647

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