برگزاری مسابقات دارت جام رمضان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، نونهالان و نوجوانان قمی به پیکارهای فلوربال قهرمانی کشور که برای نخستین بار برگزار می شود، اعزام خواهند شد.



بر همین اساس انجمن فلوربال فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشورمان، برای حضور در مسابقات فلوربال قهرمانی کشور به تیم‌های نونهالان و نوجوانان هیئت‌های استانی سراسر کشور برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آماده باش کرده است.



انجمن فلوربال نگاه ویژه‌ای به پشتوانه سازی و ترغیب نسل جوان به این رشته جذاب دارد که در این راستا، برگزاری اولین دوره مسابقات نونهالان و نوجوانان مورد توجه واقع شده است و بر اساس برنامه ریزی فدراسیون انجمنهای ورزشی، اولین دوره مسابقات نونهالان و نوجوانان فلوربال قهرمانی کشور، قرار است در شهرستان رشت برگزار شود.



این رقابت ها در سالن آتش نشانی رشت برگزار می‌شود در حالی که تا کنون 13 استان برای حضور در آن، اعلام آمادگی کرده اند، ضمن اینکه زمان بندی نخستین دوره مسابقات فلوربال نونهالان و نوجوانان قهرمانی ایران برگزاری این مسابقات در روزهای 27 تا 30 شهریورماه است.



حضور بیش از 1500 نفر در همایش پیاده روی روستایی در قم



بانوان قمی با استقبالی کم نظیر در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در روستای صرم بخش کهک قم حضور یافتند و یک روز به یادماندنی را با ورزش سپری کردند.



بر اساس برنامه ریزی هیئت روستائی و عشایری استان قم و با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستای صرم برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای صرم از بخش کهک صورت گرفت و شرکت کنندگان زیادی از این برنامه استقبال کردند.



این برنامه به مسافت دو کیلومتر و با حضور بیش از 1500 نفر با حضور مسئولین بخش برگزار شد و در پایان به قید قرعه 41 جایزه شامل یک کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، 20 عدد لوازم خانگی و 20 عدد لوازم ورزشی به حاضرین اهدا شد.



اعزام تیم دختران قم به تنیس 12 و 14 سال کشور در مشهد



تیم دختران قم به رقابت‌های تنیس قهرمانی رده‌های سنی 12 و 14 سال کشور در مشهد مقدس اعزام می‌شوند.



بر اساس برنامه فدراسیون تنیس، رقابت‌های تنیس قهرمانی کشور دختران ویژه رده سنی ۱۲ و ۱۴ سال از اول شهریورماه به مدت یک هفته به میزبانی استان خراسان رضوی در مجموعه تنیس سجاد شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و آخرین مهلت اعلام آمادگی تیم ها حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۸ مرداد ماه است.



گفتنی است: پیش از آغاز ماه مبارک رمضان رقابت های تنیس قهرمانی کشور در رده های سنی زیر 12 و 14 سال بخش پسران با شرکت ورزشکارانی از 23 استان کشور به میزبانی هیئت تنیس استان قم برگزار شد که عنوان قهرمانی هر دو بخش تیمی و انفرادی به نمایندگان آذربایجان غربی رسید و تیم قم در بخش تیمی در جایگاه سوم قرار گرفت.



حضور قم در لیگ سپک تاکرای باشگاه های کشور



ورزشکاران قمی امسال در مسابقات لیگ سپک تاکرا قهرمانی باشگاه های کشور با حریفان خود به رقابت می پردازند.



این در حالی است که مسابقات سپک تاکرای لیگ باشگاههای کشور در اولویت انجمن این رشته قرار دارد و مسئولان آن مقرر کرده اند تا رقابت های فصل جاری در اولویت برنامه ها قرار گیرد تا از دل این مسابقات معتبر بهترین های کشور در رشته سپک تاکرا را شناسایی کنند.



بر اساس تصمیم فدراسیون انجمن‌های ورزشی و با توجه به برنامه ریزی انجام شده، مقرر شده است تا مسابقات لیک برتر سپک تاکرای باشگاه های کشور در فصل جاری در بخش تیمی برگزار شود که شرایط شرکت در آن به زودی اعلام خواهد شد.



در این راستا، انجمن سپک تاکرا فدراسیون انجمن های ورزشی نیز تاکید کرد که کمیته های سپک تاکرای استان ها باید در نخستین فرصت نسبت به ارسال اعلام آمادگی خود از طریق هیئت انجمن های ورزشی استان متبوعه اقدام کنند که قم نیز در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است.



برگزاری مسابقات دارت جام رمضان در قم



رقابت های دارت جام رمضان همزمان مسابقات دارت جام رمضان در دیگر استان های کشور روزهای 12 و 13 مردادماه جاری به صورت همزمان برگزار خواهد شد.



بر اساس اعلام انجمن دارت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، ورود برای عموم در مسابقات دارت جام رمضان در استان های مختلف کشور آزاد خواهد بود، ضمن اینکه قرار است در پایان چهار نفر برتر به مسابقات قهرمانی کشور دعوت شوند.



دارت از جمله رشته‌هایی است که در کنار سافت بال، بیس بال، راگبی، کریکت، طناب کشی، فوتبال دستی و چندین رشته ورزشی دیگر از جمله رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی و هیئت‌های استانی این فدراسیون به شمار می‌رود.



اعزام بانوان قمی به رقابت‌های سافت بال قهرمانی کشور



بانوان قمی از نیمه دوم شهریورماه در پیکارهای سافت بال قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.



این در حالی است که ششمین دوره مسابقات سافت بال قهرمانی بانوان کشور، به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این رقابت‌ها از روز 16 شهریورماه امسال کلید می‌خورد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.



تیم‌های مدعی در حالی به این دوره از پیکارهای سافت بال کشوری اعزام می‌شوند که بر اساس برنامه، مسابقات قهرمانی کشور با حضور 12 تیم در دو ورزشگاه در شهرستان کرمان برگزار می‌شود در حالی که در دوره قبل، تیم البرز موفق شد به مقام قهرمانی برسد.