فرهاد تجویدی مدیر اجرایی برنامه نمایشنامه خوانی در فضای باغ خانه هنرمندان ایران درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: با همکاری انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه هنرمندان ایران برنامه نمایشنامه خوانی در محوطه باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. طی دو هفته گذشته نمایشنامه های "سمفونی واژه ها" به کارگردانی مهدی امین لاری و "فولاد هرگز زنگ نمی زند" به کارگردانی سیروس همتی اجرا و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.



وی ادامه داد: قرار است روز دوشنبه 9 مردادماه نمایشنامه "شب بخیر جناب کنت" به کارگردانی صدرالدین شجره و با خوانش فاطمه معتمدآریا، سیامک صفری و داریوش مؤدبیان ساعت 19 در فضای مدنظر اجرا شود.



تجویدی یادآور شد: قرار است طبق تفاهمی که بین انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه هنرمندان ایران صورت گرفته نمایشنامه خوانی، مونولوگ گویی و اجرای نمایش در فضای باز باغ خانه هنرمندان ایران انجام شود که در حال حاضر بخش نمایشنامه خوانی آغاز شده است.



این کارگردان و بازیگر تئاتر هدف از اجرای این طرح را به کارگیری نیروهای مستعد و جوان تئاتر و همچنین فعالیت بیشتر اعضای خانه تئاتر ذکر کرد.