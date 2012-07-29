  1. هنر
  2. تئاتر
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

به کارگردانی شجره/

معتمدآریا "شب بخیر جناب کنت" را در فضای باز خانه هنرمندان می‌خواند

معتمدآریا "شب بخیر جناب کنت" را در فضای باز خانه هنرمندان می‌خواند

نمایشنامه خوانی "شب بخیر جناب کنت" با کارگردانی صدرالدین شجره و با حضور چهره های بازیگری تئاتر روز دوشنبه 9 مردادماه در فضای باز باغ خانه هنرمندان ایران اجرا می شود.

فرهاد تجویدی مدیر اجرایی برنامه نمایشنامه خوانی در فضای باغ خانه هنرمندان ایران درباره این برنامه به خبرنگار مهر گفت: با همکاری انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه هنرمندان ایران برنامه نمایشنامه خوانی در محوطه باغ خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. طی دو هفته گذشته نمایشنامه های "سمفونی واژه ها" به کارگردانی مهدی امین لاری و "فولاد هرگز زنگ نمی زند" به کارگردانی سیروس همتی اجرا و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.

وی ادامه داد: قرار است روز دوشنبه 9 مردادماه نمایشنامه "شب بخیر جناب کنت" به کارگردانی صدرالدین شجره و با خوانش فاطمه معتمدآریا، سیامک صفری و داریوش مؤدبیان ساعت 19 در فضای مدنظر اجرا شود.

تجویدی یادآور شد: قرار است طبق تفاهمی که بین انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه هنرمندان ایران صورت گرفته نمایشنامه خوانی، مونولوگ گویی و اجرای نمایش در فضای باز باغ خانه هنرمندان ایران انجام شود که در حال حاضر بخش نمایشنامه خوانی آغاز شده است.
 

این کارگردان و بازیگر تئاتر هدف از اجرای این طرح را به کارگیری نیروهای مستعد و جوان تئاتر و همچنین فعالیت بیشتر اعضای خانه تئاتر ذکر کرد.

کد مطلب 1660649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها