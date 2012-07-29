چهار کودک قربانی کینه زن جوان/ زن عموی قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه پیش مرگ مشکوک کودک چهارساله ای به ماموران پلیس شاهین شهر اصفهان اعلام شد. با حضور ماموران در بیمارستان شهر مشخص شد پدر و مادر کودک چندی قبل به سفر حج رفته اند و پسر چهار ساله خود را نزد پدربزرگ و مادر بزرگ قرار داده اند. چند روز بعد نیز این کودک به طرزی مشکوکی مسموم و در نبود پدر مادر خود فوت می کند.

البته ماجرا به اینجا ختم نمی شود و شش روز بعد در مراسم ختم این کودک، سه کودک خردسال دیگر این خانواده نیز به طرز مشکوکی مسموم و به بیمارستان منتقل می شوند اما خوشبختانه با اقدام سریع پزشکان به حیات دوباره باز می گردند.



موضوع مسموم شدن کودکان خردسال با پیچیدگی خاصی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی شاهین شهر دنبال می شد ولی تحقیقات به کندی پیش می رفت و هیچ اثری از عامل یا عاملان این جریان وجود نداشت تا اینکه با بازگشت پدر کودک فوت شده از سفر حج و بیان حقایق پشت پرده تحقیقات پلیس را وارد فاز جدیدی کرد.

این شخص با حضور در پلیس آگاهی عامل اصلی قتل فرزندش و مسموم کردن سه کودک خردسال دیگر را همسر برادرش به نام نازنین عنوان و از او اعلام شکایت کرد.

او برای اثبات ادعای خود عنوان داشت: از آنجایی که خانواده من و بخصوص پدرم همواره با ازدواج برادرم با این زن مخالف بودند ورابطه خوبی میان آنها وجود نداشت این زن در نبود من و همسرم بدلیل حسادت اقدام به قتل پسر من و مسمومیت دو کودک دیگر از بستگان نزدیک من و از جمله کودک خردسال خود کرده است چرا که در ختم فرزندم تعدادی از افراد فامیل شاهد آن بودند که این زن به سه کودک خردسال مسموم شده که یکی ازآنها فرزند خودش بوده خوراکی داده است.

سرهنگ غلامعباس بلفکه فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهراصفهان در خصوص این ماجرا گفت: با اظهارات فرد شاکی تنها مظنون به قتل پرونده به نام نازنین 34 ساله با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و تحت مراقبت قرار گرفت.

وی افزود: براساس گزارش پزشکی قانونی مشخص شد که سه کودک مسموم شده و کودک خردسال فوت شده بر اثر مصرف خوراکی مسموم شده اند.

با کشف این موضوع ماموران به تحقیقات خود ادامه داند تا اینکه دریافتند یکی از دوستان این زن مظنون به قتل در داروخانه کار می کند و از انجایی که احتمال می دادند این فرد دارو را از طریق او تهیه کرده باشد با او را مورد بازجویی قرار دادند که این زن ابتدا منکر فروش دارو به دوست خود شد ولی هنگامی که با دلایل پلیس روبرو شد لب به اعتراف گشود و گفت: حدود دو ماه پیش نازنین نزد من آمد و به بهانه اینکه قرار است با شوهر خود به مسافرت بروند و شوهرش به این دارو نیاز دارد خواستار تهیه دارو برای او شده است.

در تحقیقات صورت گرفته متهم منکر خرید دارو از دوست خود بود ولی وقتی با دوست خود مواجه شد چاره ای جز اعتراف نداشت اما او در بازجویی ها گفت دارو را برای شوهرم خود خریداری کردم ولی در بازجویی ها از شو هر این زن وی بیان داشت که تاکنون همسرش برای او نه تنها دارو نخریده بلکه اصلاً او نیازی به این ندارد که همسرش برای او داروتهیه کند.

با مستندات و شواهد و مدارک محکمی که بدست آمده بود و نظریه پزشکی قانونی که حکایت از قاتل بودن این زن داشت، نازنین به قتل اعتراف کرده و انگیزه خود از انجام این عمل را داشتن کینه از خانواده همسرش اعلام کرد.

با تکمیل شدن پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار صادره به زندان منتقل شد.