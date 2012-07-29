به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن زمانی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی با حضور 60 نفر از طلاب خواهر شهرستان مهدیشهر در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، با اشاره به اینکه رمضان ماهی برای تقویت باورهای دینی است افزود: رمضان تمرینی برای ماه های دیگر سال است تا زمینه دوری از گناهان توسط مسلمانان را در طول سال فراهم کند.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مساجد در این ماه اظهار داشت: امروز دشمنان و استکبار از آن هراس دارند مسجد و محافل معنوی ماست که به یک خوار در چشم دشمنان تبدیل شده است.

زمانی تصریح کرد: امیدواریم که خداوند روح و جان ما را دگرگون و بر معنویات ما بیفزاید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این نشست گفت: در ماه مبارک و پر خیر و برکت رمضان همه ما وظیفه داریم بخوبی از اعمالمان مراقبت داشته باشیم چرا که خداوند کریم در این ماه ما را مهمان سفره های کریمانه خود کرده است.

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی افزود: در ماه مبارک رمضان دربهای رحمت الهی بر روی انسانهایی باز است که خداوند او را مهمان خویش خوانده، پس از خدا بخواهیم دربهای رحمتش را همیشه بر روی ما بازنگه دارد .

وی با تاکید بر اینکه حفظ حجاب و عفاف تنها مصونیت نیست بلکه اعتلای ارزش‌های انسانی و تقویت این بعد الهی است، گفت: حفظ حجاب و عفاف به زن احترام و منزلت می بخشد.

زاهدی اظهار داشت: حفظ ارزش‌های الهی و انسانی نظیر حجاب و عفاف والاترین و بالاترین معرفت و تکریم فضایل است زیرا ارزش‌های انسانی را درک کردن و راه سعادت را پیمودن خود تعالی واقعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر از خواهران طلاب حوزوی و مبلغه این شهر خواست تا معضلات اجتماعی و فرهنگی منطقه را شناسایی کنند تا جهت رفع آنها اقدام شود.

233 طلبه در دو حوزه علمیه ویژه برادران و یک حوزه علمیه ویژه خواهران در شهرستان مهدیشهر مشغول به امر تحصیل علوم دینی می باشند، که از این تعداد 83 نفر مبلغه و 120 نفر طلاب و روحانی برادر هستند.