امیرسعید نجفی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه 35 ماهه بخش فراساحلی برخی از فازهای پارس جنوبی، گفت: با گذشت 25 ماه از امضای قرارداد توسعه 35 ماهه فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی در حال حاضر عملیات طراحی، ساخت و نصب سازه‌های دریایی این پروژه های گازی مطابق با برنامه زمان در حال انجام است.

قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با اعلام اینکه درشرایط فعلی با فعالیت همزمان سه کشتی لوله گذار مشکلی در عملیات لوله گذاری دریایی این سه فاز گازی در خلیج فارس وجود ندارد، تصریح کرد: تاکنون اولین پایه سکوی فاز 21 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برای طراحی و ساخت پایه سکوی فاز 21 پارس جنوبی حدود 5 ماه و 20 روز زمان برده است، اظهار داشت: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در صنایع فراساحلی جهان برای ساخت یک سازه 2300 تنی همچون پایه سکوی فاز 21 پارس جنوبی حدود 6 تا 7 ماه بدون احتساب شرایط تحریم زمان نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه در مراحل مختلف طراحی، ساخت و نصب پایه سکوی فاز 21 پارس جنوبی یک رکورد جدید جهانی به ثبت رسیده است، بیان کرد: همچنین برای نصب دریایی این سازه غول پیکر هم حدود 14 روز زمان صرف شده است.

نجفی با بیان اینکه هم اکنون مطالعات مهندسی ساخت پایه سکو و سکوهای اصلی این سه فاز پارس جنوبی انجام شده است، اعلام کرد: همچنین تاکنون تامین لوله‌های گازی مورد نیاز این سه فاز پارس جنوبی انجام شده است.

قائم مقام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با اشاره به اینکه برای تامین لوله‌های گازی فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی نگرانی نداریم، افزود: در حال حاضر مرحله اول پوشش گذاری و بتن اندود لوله‌های گازی این سه فاز پارس جنوبی هم انجام گرفته است.

این مقام مسئول در ادامه از تامین کالا و تجهیزات پایه سکو و سکوهای فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون نصب 2 پایه سکو فاز 19 سی و 20 انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ساخت پایه سکوی دوم فاز 19 و یک پایه سکوی فاز 20 پارس جنوبی هم در یارد سکوسازی خرمشهر به پایان رسیده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان مرداد ماه سالجاری این دو پایه سکو برای نصب در خلیج فارس وارد دریا شود.

نجفی همچنین با اشاره به تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز متعلقات پایه سکو و سکوهای اصلی این سه فاز پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: به زودی ساخت ملحقات فراساحلی این سه فاز گازی هم آغاز می شود.