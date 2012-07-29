تسلیم پیام رحیمی به نخست وزیر عمان/لزوم نقش آفرینی مسقط در بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین نوش آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان ، صبح امروز با فهد بن محمود ، نخست وزیر عمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان پیام دعوت محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران را تقدیم وی کرد.

نوش آبادی در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش روابط همه جانبه بین دو کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران و عمان دو کشور تأثیر گذار در حوزه خلیج فارس بویژه در آبراه حساس تنگه هرمز هستند.

سفیر کشورمان همچنین نقش دو کشور را در خصوص تحولات منطقه و بویژه سوریه حائز اهمیت برشمرد و گفت : ملت سوریه از یک سو قربانی زیاده خواهی برخی جریانات خارجی و داخلی شده اند و از طرفی دیگر برخی کشور های مدعی حقوق بشر و دموکراسی بدنبال مداخله نظامی در این کشور هستند.

نوش آبادی راه حل جمهوری اسلامی ایران را برای حل بحران سوریه ، گفتگو و مذاکره بین طرف های درگیر و دولت قانونی سوریه دانست و پایبندی و کمک به طرح کوفی عنان را وظیفه دولتهای منطقه و همسایگان این کشور برشمرد. وی در ادامه از دولت عمان خواست تا نقش بیشتری را در حل بحران سوریه ایفا کند.

نماینده تام الاختیار کشورمان در کشور عمان به حق مسلم ملت بزرگ ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و گفت : متاسفانه کشورهای مستکبر و سلطه گر غربی به جرم اینکه جمهوری اسلامی ایران می خواهد کشوری آزاد و مستقل باشد، با وضع تحریم ها و فشارهای اقتصادی بیشتر بدنبال لطمه زدن به راه پیشرفت ملت ایران و ممانعت از دستیابی آنان به حقوق خود هستند که مطمئناً مانند گذشته با مقاومت ملت بزرگ ایران، مواجه خواهند شد.

سفیر کشورمان در عمان با توجه به نزدیکی زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران اظهار امیدواری کرد : جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور سلطان قابوس پادشاه عمان در این اجلاس باشد.

در این دیدار فهد بن محمود نخست وزیر کشور عمان ضمن تشکر و پذیرش دعوت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به ایران اظهار امیدواری کرد این سفر تنظیم و انجام شود.

وی از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در منطقه و روابط تاریخی و روبه رشد دو کشور تمجید و بر اهمیت گسترش مناسبات و روابط میان سلطنت عمان و کشورمان تاکید کرد.