تولید دستگاه تشخیص کم خونی روی تلفن همراه/ تعیین سریع کم خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، نام این دستگاه که توسط دانشجویان مهندسی زیست پزشکی تولید شده همو گلاب (HemoGlobe) انتخاب شده و هدف آن تبدیل تلفنهای همراه کارکنان بیمارستان به سیستمی برای تشخیص کم خونی است.

این دستگاه می تواند در مقابل سخت افزارهای آزمایشی و آزمایشهای گرانقیمت بسیار اقتصادی تر باشد و از سوی دیگر به هیچ سوزنی برای گرفتن نمونه خون نیاز ندارد و بیماری کم خونی را می توان بی درنگ تشخیص داد؛ درحالی که جواب آزمایشهای خون معمولاً چند روزی زمان می برد. این زمان می تواند برای کارکنان عرصه بهداشت و درمان در بیمارسانها و بیمارانی که به درمان نیاز دارند حیاتی باشد.

دستگاه هموگلاب از یک حسگر استفاده می کند که نوک انگشت بیمار روی آن قرار می گیرد. طول موجهای مختلف نور که از پوست می رسد می تواند سطوح هموگلوبین را اندازه گیری کند. صفحه نمایش تلفن همراه نیز نتایج رنگی کدداری را نشان می دهد و کم خونی را میان خفیف، متوسط و شدید سطح بندی می کند.

پس از اینکه آزمایش انجام شد، تلفن یک پیام متنی که دربرگیرنده نتایج است به یک سرور مرکزی ارسال می کند تا نقشه ای ترسیم شده و مشخص شود که این کم خونی در کدام نقطه بدن است.

کم خونی زمانی رخ می دهد که فرد از سلولهای قرمز رنگ خونی یا هموگلوبین کافی در خون خود برخوردار نیست، این امر موجب کاهش سطح اکسیژن می شود و در نتیجه موجب کاهش تمرکز می شود.

اگر سطح اکسیژن خون کم شود، حمله قلبی در پس آن شکل می گیرد. وقتی زنان باردار از این شرایط رنج می برند ممکن است عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد و اگر هنگام زایمان خون زیادی از دست بدهند و حتی ممکن است مادر از دنیا برود. کودکانی که کم خونی دارند نیز از مشکلات جدی سلامتی رنج می برند.

با این سیستم تشخیص، کم خونی می تواند به سرعت با تجویز مکملهای آهن درمان شود و اگر این شرایط وخیم باشد ویزیت یک پزشک ضروری خواهد بود.

این سیستم برای آزمایش کودکان تازه متولد شده و زنان باردار در کشورهای درحال توسعه بسیار حائز اهمیت است و می تواند با هزینه 10 تا 20 دلار ساخته شود و با سرمایه گذاری اندک جان افراد بسیاری را نجات دهد.