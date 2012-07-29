ستاد تدابیر ویژه اقتصادی امور فرا قانونی را تایید نکند/ دولت به جای دور زدن قانون لایحه بدهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار اصل 53 قانون اساسی گفت: براساس این اصل کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل واریز شود.

وی ضمن تشکر از دولتمردان که در شرایط سخت امروز تمهیداتی را اندیشیده‌اند تا مردم با چالش روبرو نشوند، گفت: اداره کشور در شرایط کنونی کار سختی است.

تابش ادامه داد: گزارش وزیران حاکی از تلاش‌ آنها برای مقابله با تحریم‌ها بود که جای تشکر دارد و درخواست تداوم آن را داریم.

نماینده مردم اردکان تاکید کرد: دور زدن یا کنار نهادن قانون برای گذار از تحریم‌ها مطلبی است که باید ریاست مجلس نگران آن باشد.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره بر قانون گرایی تاکید داشتند اما ستاد تدابیر ویژه که در شرایط اقتصادی فعلی تشکیل شده وظیفه اش هماهنگ نمودن دستگاه‌ها است و نمی‌تواند امور فراقانونی را تایید کند.

تابش از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست که از قوه مجریه درخواست کند در شرایطی که نیازی به اصلاح قوانین است لایحه اصلاحیه را به مجلس ارایه دهد و قانون را دور نزند.

لاریجانی اخطار قانون اساسی تابش را خارج از دستور امروز مجلس خواند.