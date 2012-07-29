لایحه یارانه جبرانی آرد و نان تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه از ارائه سه لایحه از سوی دولت به مجلس برای بررسی خبر داد.



بر اساس این گزارش لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق به منظوراجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درباره مالیات های بردرآمد و سرمایه و همچنین لایحه اختصاص مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از سرجمع ردیف های بودجه به عنوان یارانه جبرانی آرد و نان برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

