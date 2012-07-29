استمداد فعالان تاجیکی از پوتین/ افراد مسلح بالاخره تسلیم شدند

تاجیکستان در میان 15 کشور جمهوری شوروی سابق فقیرترین کشور محسوب می شود. هنگام بروز جنگ داخلی دهها هزار نفر از ارتش "امامعلی رحمان" رئیس جمهوری تاجیکستان که مورد حمایت روسیه بوده در جنگ با مخالفین مسلح کشته شدند.

پس از بروز جنگ داخلی میان دولت طرفدار روسیه و مخالفین مخالفین مسلح که در آن 50 هزار نفر کشته و 2.1 میلیون نفر آواره شدند، منطقه گورنو-بدخشان در جنوب شرقی تاجیکستان رنگ صلح و آرامش را دید.

این جنگ 5 ساله در نهایت در سال 1997 در پی توافق صلح با میانجیگری سازمان ملل پایان یافت.

روسیه با استقرار 6 هزار نیرو در تاجیکستان بزگترین ارتش ناتو را خارج از خاک افغانستان دارد و در صورت بروز خشونتها در مرز با افغانستان سربازان این کشور به حالت آماده باش در می آید.

قتل "عبدالله نظراف" رئیس کمیته امنیت ملی منطقه بدخشان در دوشنبه باعث شد تا در چند روز گذشته شاهد بروز شدیدترین درگیری داخلی از سالهای 1992 تا 1997 در تاجیکستان باشیم.

ایام بکوف متهم به ترور نظراف است و یکی از مخالفین اصلی در جنگ داخلی دهه 1990 بوده که همچنان نفوذ قابل توجهی را در میان مخالفین داشته و با دولت مرکزی مبارزه می کند.

کمیته امنیت ملی منطقه بدخشان طالب ایام بکوف را به قاچاق سلاح، تنباکو و سنگ های قیمتی و ارزشمند متهم کرده است.

این درحالیست که طالب ایام بکوف ضمن رد اتهاماتش در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کرده است ک نظراف در حالت طبیعی نبوده و در جریان یک درگیری مقابل رستورانی کشته شده است.

عملیات ارتش تاجیکستان علیه هواداران مسلح "طالب ایام بکوف"

پس از ترور نظراف دولت تاجیکستان هلیکوپتر، خودروهای زرهی و هزاران سرباز را برای بازداشت متهمان اصلی این پرونده به این منطقه اعزام کرد.

شدت درگیریها در تاجیکستان تا بدان حد است که پایگاه novinite از ارسال نامه چندین فعال تاجیکی به "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهری روسیه برای کمک به حل این بحران خبر داد.

رسانه های خبری همچنین از استفاده شورشیان از زنان و سالمندان به عنوان سپرهای انسانی در برابر واحدهای دولتی خبر می دهند.

ازبکستان و قرقیزستان همسایگان تاجیکستان عملکرد مقامات تاجیک را در تامین امنیت در مرزهای خود با افغانستان به باد انتقاد گرفتند.

پایگاه اینترنتی theprovince نیز در این رابطه با اشاره به بحران کنونی در تاجیکستان می نویسد: مقامات تاجیکی بر این باورند که افراد مسلح با حمله به یک ایستگاه پلیس به آتش بس چهار روزه در این کشور توجه نکرده اند. همچنین گفته می شود که در حملات شب گذشته یک نفر زخمی شد.

واحدهای دولتی تاجیکستان نیز عملیاتی را برای پاکسازی شورشیان از شهر خاروغ مرکز استان خومختار بدخشان که هم مرز با افغانستان بوده، آغاز کردند.

مقامات تاجیکی نیز اعلام کردند که بروز درگیریهای سنگین میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح باعث کشته شدن 48 نفر شده است که همین موضوع نگرانی ها را درباره ثبات کشوری که اکثریت آنها مسلمان هستند، افزایش داده است.

مخالفین مسلح امروز سرانجام به ضرب العجل امامعلی رحمان تن دادند

البته امروز یکشنبه پس از تهدید مقامات دولتی تاجیکستان برای آغاز حملات جدید به منظور بازداشت "طالب ایام بکوف" تا حد زیادی از شدت این درگیریها کاسته شد و افراد مسلح سلاح های خود را در شرق این کشور زمین گذاشتند.

در همین رابطه رویترز می نویسد: امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سه شنبه گذشته پس از بروز درگیریهای شدید قول داد تا هر فرد مسلحی که سلاح های خود را زمین بگذارد عفو می کند.

همزمان با افزایش نگرانی ها درباره نفوذ طالبان که حامی طالب ایام بکوف بوده، دولت تاجیکستان تمام گذرگاه های مرزی خود را با افغانستان بست و تنها اجازه عبور کامیون های تدارکاتی ناتو را به افغانستان می دهد . در همین حال یکی از مقامات ارشد تاجیکی که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: افراد مسلح از ساعت 2 بامداد سلاح هایشان را زمین گذاشتند و امیدواریم که همه چیز به صورت مسالمت آمیز پایان یابد.

ایام بکوف متهم به ترور نظراف است و یکی از مخالفین اصلی در جنگ داخلی دهه 1990 بوده که همچنان نفوذ قابل توجهی را در میان مخالفین داشته و با دولت مرکزی مبارزه می کند.

کمیته امنیت ملی منطقه بدخشان طالب ایام بکوف را به قاچاق سلاح، تنباکو و سنگهای قیمتی و ارزشمند متهم کرده است.

این درحالیست که طالب ایام بکوف ضمن رد اتهاماتش در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کرده است ک نظراف در حالت طبیعی نبوده و در جریان یک درگیری مقابل رستورانی کشته شده است.