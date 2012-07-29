به گزارش خبرنگار مهر، شهر ماهدشت با جمعیتی بیش از 60 هزار نفر و مساحتی بیش از شش هکتار در جنوب غربی کرج واقع شده است.

سرزمینی که به سبب آب و هوای خوش و طبیعت بی نظیرش از دیر باز مورد توجه شاهان و بزرگان اقوام پیشین بوده و یکی از تفرجگاه های مهم در نزدیکی تهران به شمار می رفته امروز با قرار گرفتن در حاشیه کلانشهری چون کرج مهجور مانده و معضلات و مشکلات عدیده، استعدادهای بی نظیر آن را تحت الشعاع قرار داده است.

شاهدشت نام قبلی این منطقه بسیار برازنده طبیعت و استعدادهای بی نظیر این منطقه در حیطه گردشگری و صنعتی بود و براستی که شاید توجه بیشتربه این شهر می توانست آن را شاه و ابر قدرت شهرهای ایران به لحاظ استعدادهای نهفته در آن کند.

امری که امروز تنها با همت و غیرت بی بدیل مردم ماهدشت در محافظت از باغات و زمینهای کشاورزی و به جان خریدن مشکلات متعدد در برابراز دست ندادن طبیعت ذاتی این منطقه پیگیری می شود و مدیران و مسئولان را آنطور که باید به خود معطوف نکرده است.

علیرغم همه مشکلات و معضلات که در این منطقه مطرح است، ماهدشت در حال حاضر با دو هزار و700 هکتار زمین کشاورزی یکی از قطب‌های کشاورزی استان به شمار می آید و همچنین با وجود مراکز صنعتی، از مناطق مستعد سرمایه گذاری شهرستان کرج است.

مناطق و جاذبه های باستانی این منطقه از قبیل، چشمه شاهدشت که دارای مواد سولفاته سدیک کلرور کلسیک بوده و برای بیماری‌های پوستی و دستگاه گوارش و گواتر بسیار مفید است، قلعه حیدرآباد، تپه حیدرآباد، تپه امامزاده قاسم، تپه‌های امامزاده احمد و محمود و تپه‌های باستانی راشته، ماهدشت را یکی از مناطق مستعد و در خور توجه در حیطه گردشگری کرده است.

توجه به موارد فوق و استعدادهای این منطقه در امر کشاورزی، گردشگری و صنعتی از یک سو و موقعیت جغرافیایی شهر از نقطه نظر ارتباطات از سوی دیگر این شهر را شایسته توجه و اهمیت خاص می کند.

ماهدشت از پتانسیل مطلوبی برخوردار است زیرا، از یک طرف برسر راه ترانزیت تهران، کرج و اشتهارد واقع شده که این محور در ادامه خود به استانهای قزوین، همدان، کرمانشاه و کردستان مرتبط است و از طرف دیگر محوری است که از طریق شهریار به استان مرکزی متصل می شود و با توجه به اینکه این شهر در مجاورت فرودگاه پیام و منطقه اقتصادی ویژه پیام واقع شده، از جایگاه ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است.

حال چرا این منطقه با وجود این همه استعداد و توانایی که آن را در خور توجه و نگاه ویژه می کند، اینطور مهجور مانده و در دریای مشکلات و معضلات دست و پا می زند، شاید توجه بیش از حد مسئولان و مدیران به کلانشهر کرج در نزدیکی این شهر و مشکلات عدیده آن است.

اتفاقی که سالها برای کرج رخ داد و سایه نشینی پایتخت آن را در بسیاری از موارد عقب انداخت، اینک برای شهرهای اقماری آن در حال رخداد است و از آنجا که منطق و عقل می طلبد که اشتباهات دوباره تکرار نشود، توجه مناسب و تلاش در جهت به وجود آوردن زیرساخت های مناسب برای بهره برداری بهینه در ماهدشت، آینده ای آباد و بی نظیر به لحاظ اقتصادی را می تواند برای این شهر رقم زده و بسیاری از مهاجرت ها به کرج را به این منطقه هدایت کند.

بالا بردن سطح تجهیزات آموزشی و گسترش فضاهای آموزشی مناسب از قبیل مدرسه، موسسات آموزشی فرهنگی و دانشگاه، احداث پست برق در ماهدشت، حل مشکل روشنایی معابر و مسیرهای مواصلاتی این منطقه، بهبود آب کشاورزی و انتقال آب تصفیه خانه فاضلاب کرج جهت استفاده کشاورزان به این منطقه از جمله مواردی است که باید در دستور کار مسئولان بوده و بدان توجه کنند.

همچنین بالا بردن سطح امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی و تلاش برای بالا بردن امنیت در این منطقه با احداث پاسگاه راهنمایی، رانندگی و کلانتری و نهادهای مرتبط با برقراری نظم و امنیت در این منطقه نیاز اساسی ماهدشت برای رشد و شکوفائیی هر چه بیشتر است.

پاسداشت همت مردم ماهدشت تنها با خدمتگزاری بی شائبه میسر می شود

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در خصوص نیاز توجه به شهرهای اقماری کرج با اشاره به ظرفیت و استعدادهای بی نظیر ماهدشت گفت: یکی از مناطق مستعد برای سرمایه گذاری های اقتصادی، گردشگری طبیعی و تاریخی در استان البرز ماهدشت است که متاسفانه به سبب عدم توجه کافی، معضلات و مشکلات عدیده، ناتوانی در رشد و شکوفائی شایسته را در آن رقم زده است.

وی افزود: در یکسال گذشته، تلاش و پیگیری های مستمر مسئولان اقداماتی زیرساختی در حیطه رفع محرومیت این منطقه از نظر عمرانی را رقم زده که از آن جمله می توان به اقدامات صورت گرفته در رفع مشکلات روشنائی معابر و مسیرهای متصل به این منطقه به ویژه از کیانمهر را نام برد.

وی همچنین از تلاش مسئولان برای پیگیری رفع مشکل آب کشاورزی ساکنان این منطقه خبر داد و گفت: مطالعات صورت گرفته برای انتقال آب تصفیه خانه کرج بی شک بسیاری از مشکلات کشاورزان این منطقه را حل خواهد کرد.

اکبریان احداث پاسگاه راهنمایی و رانندگی و تعویض محور پرتردد کیانمهر به ماهدشت را امری ضروری برای ایجاد نظم و امنیت این منطقه دانست و تصریح کرد: با پیگیری های مستمراین امر تحقق یافته و امور آن در حال اجرا است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در صورت توجه و ایجاد بسترهای مناسب در ماهدشت و استفاده بهینه از ظرفیت و پتانسیل این منطقه بی شک ماهدشت را پشتوانه محکم و مناسبی برای کلانشهر کرج در امر اقتصاد قرار خواهد داد.

اکبریان گفت: مردم ماهدشت سالها مشکلات و معضلات را به جان خریده و با جان و دل از طبیعت و زمینهای کشاورزی و باغات محافظت کردند و اجازه ندادند احدی حتی فکر ساخت و ساز و ویرانی این زمین ها را به ذهن خود بیاورد، بنابراین لازمه قدردانی و پاسداشت این همت و غیرت، بی شک توجه و خدمتگزاری بی شائبه به مردم این منطقه برای آبادانی و رفاه روزافزون خواهد بود.

گزارش از لیلا جعفری