  1. حوزه و دانشگاه
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

300میلیون تومان اعتبار ویژه تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی

300میلیون تومان اعتبار ویژه تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی گفت: 300 میلیون تومان برای تجهیز خوابگاه های این دانشگاه هزینه شد.

علی شماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمام اتاق های خوابگاه‌های کرج این دانشگاه برای اولین بار به کولر، یخچال و قالی تجهیز شد.

وی ادامه داد: در گذشته دانشجویان خوابگاهی به صورت اشتراکی از یخچال استفاده می کردند که با اختصاص بودجه 300 میلیون تومانی مشکلات دانشجویان در این زمینه حل شد.
 
معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی افزود: علاوه بر خوابگاه های دانشگاه در استان البرز تمام اتاق های خوابگاه هایی که در تهران قراردارند هم به یخچال مجهز شدند و این کار برای اولین بار بود که صورت گرفت.
 
وی ادامه داد: برنامه هایی هم برای رنگ آمیزی خوابگاه‌های دانشجویی در دست داریم که در انتظار اختصاص بودجه برای آن هستیم.
کد مطلب 1660676

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