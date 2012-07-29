علی شماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تمام اتاق های خوابگاه‌های کرج این دانشگاه برای اولین بار به کولر، یخچال و قالی تجهیز شد.

وی ادامه داد: در گذشته دانشجویان خوابگاهی به صورت اشتراکی از یخچال استفاده می کردند که با اختصاص بودجه 300 میلیون تومانی مشکلات دانشجویان در این زمینه حل شد.

معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی افزود: علاوه بر خوابگاه های دانشگاه در استان البرز تمام اتاق های خوابگاه هایی که در تهران قراردارند هم به یخچال مجهز شدند و این کار برای اولین بار بود که صورت گرفت.

وی ادامه داد: برنامه هایی هم برای رنگ آمیزی خوابگاه‌های دانشجویی در دست داریم که در انتظار اختصاص بودجه برای آن هستیم.