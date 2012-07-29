65 سکه عتیقه در کرمان کشف شد/ دستگیری یک قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بنی اسدی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از فروش تعدادی سکه عتیقه توسط یک قاچاقچی در حومه شهر کرمان با خبر شدند.

وی افزود: ماموران نیروی انتظامی کرمان پس از انجام یکسری اقدامات فنی موفق شدند این قاچاقچی را شناسایی و با همکاری عوامل میراث فرهنگی، وی را هنگام تردد با یک دستگاه خودروی سواری دستگیر کنند.

این مسئول انتظامی بیان داشت: در بازرسی از منزل این متهم، 65 سکه عتیقه قدیمی کشف شد.

سرهنگ بنی اسدی یادآورشد: بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی، این سکه ها مربوط به دوره اشکانیان بوده و بیش از سه هزار سال قدمت دارند که پرونده آن تشکیل و تحویل دستگاه قضایی شد.

