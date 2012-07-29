آغاز عضوگیری قطعی در مجمع ناشران دفاع مقدس

محسن مهرآبادی، سخنگوی مجمع ناشران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام قطعی از ناشران متقاضی عضویت در این مجمع خبر داد و گفت: تمام ناشرانی که در ایام نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال اظهار تمایل به عضویت در مجمع ناشران دفاع مقدس داشته‌اند، می‌توانند ضمن تکمیل فرم عضویت قطعی انجمن، فهرست کاملی از آثار منتشر شده توسط خود در قالب یک لوح فشرده به همراه رونوشت آن به مجمع تحویل دهند.

به گفته مهرآبادی تاکنون 62 ناشر متقاضی عضویت در مجمع بوده‌اند که از میان آنها 35 ناشر اطلاعات خود را تکمیل و ارائه داده‌اند و پس از تایید کمیته عضوگیری به عضویت قطعی انجمن درخواهند آمد.

وی تاکید کرد: نخستین مجمع عمومی «مجمع ناشران دفاع مقدس» همزمان با برگزاری نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در شیراز در سال جاری برگزار می‌شود.

سخنگوی مجمع ناشران دفاع مقدس در ادامه با اشاره به دستور کار حضور مجمع در نمایشگاه‌های کتاب گفت: از ناشران متقاضی عضویت در مجمع خواسته شده است فهرستی از آثار خود را که قابلیت عرضه و معرفی در نمایشگاه‌های استانی و یا قابلیت ارائه در سطح نمایشگاه‌های جهانی را دارند، تهیه کرده و به همراه دو نسخه از هر اثر و توضیحات خود درباره آن کتاب به زبان فارسی و انگلیسی به مجمع ارائه کنند.

مهر‌آبادی همچنین گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی در شهریورماه امسال در استان‌های اردبیل و خراسان شمالی گفت: مجمع در نظر دارد غرفه‌ای برای اعضای خود در این نمایشگاه‌ها برگزار کند. به همین منظور چنانچه ناشران عضو مجمع تمایل به حضور آثارشان در این غرفه‌ها دارند می‌توانند آثار برجسته خود را که از سال 87 تا 91 منتشر شده است را به مجمع معرفی کنند.