تاثير مخرب بازيهاي كامپيوتري بر يادگيري كودكان و نوجوانان // كودكان در استفاده از بازيهاي كامپيوتري افراط نكنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تحقيقات پژوهشگران در خصوص اثرات منفي و شديد تلويزيون، ويدئو و بازي هاي كامپيوتري بر روي كودكان و نوجوانان نشان مي دهد كه كودكان از طريق استفاده از بي حساب از اين رسانه ها، بيشتر نادان مي شوند.

بر اساس اين تحقيقات كودكان و نوجواني كه به ميزان زيادي از تلويزون و بازي هاي كامپيوتري و ويدئو استفاده مي كنند، دچار كاهش شديد بهره وري در مدرسه و خانواده مي شوند به گونه اي كه از رشد و ترقي نوجوانا ن در مدرسه جلوگيري مي كند.

بر پايه اين گزارش، مردودي، عدم تمايل به حضور در كلاس درس و ناتواني در به پايان رساندن دوران دبيرستان يكي از نتايج استفاده بي رويه دانش آموزان از رسانه هاي سرگرم كننده است.

برپايه اين گزارش، در صورتي كه مادران تلاش مي كنند كه كودكان خود را از استفاده بي رويه از تلويزيون باز دارند اما كودكان بازهم مي خواهند كه حتي غذاي خود را نيز در برابر تلويزيون بخورند و شب ها مدت زياد تري را براي ديدن برنامه هاي آن بيمار بمانند.