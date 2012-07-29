اولین مرحله واکسیناسیون سراسری دام ها علیه تب برفکی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی از پایان مرحله اول واکسیناسیون دام های سنگین استان در سال جاری علیه بیماری تب برفکی خبرداد.

ناصر مرگان ازغدی اظهارکرد: در این مرحله، حدود 300 هزار راس از دام های سنگین استان به طور رایگان تحت پوشش عملیات ایمن سازی علیه بیماری تب برفکی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در این مرحله و در راستای واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و از محل طرح توسعه پوشش خدمات بهداشتی- درمانی دام های روستایی وعشایری ، اجرای 60 درصد عملیات یاد شده به بخش خصوصی واگذار شده است.

600 سند تاریخی دوره قاجار به مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزوده شد

مدیریت امور اسناد و مطبوعات سازمان آستان قدس رضوی گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری تعداد 600 برگ از اسناد تاریخی دوره قاجار تاکنون از طریق اهدا و خریداری به این مجموعه افزوده شده است.

ابوالفضل حسن آبادی اظهارکرد: از این تعداد،‌112 برگ اسناد مکتوب خریداری شده است که اغلب آنها در ردیف اسناد شرعی جا می‌گیرد که از آن جمله اسنادی چون مصالحه نامه، مبایعه نامه، اجاره نامه،‌ شهادت نامه، قباله ازدواج،‌ مکاتبات، وقف نامه و اسناد وزارت داخله در خراسان است که از اسناد دوره پهلوی و قاجار است.

وی اسناد دوره قاجار را در 47 برگ دانست و بیان کرد: این اسناد مربوط به قراء و ولایات تابعه شیراز و از اسناد شرعی است که قدیمی ترین آنها متعلق به 1209 هجری قمری می‌باشد که اجاره نامه مزرعه ای در حومه شیراز به مبلغ 23 تومان تبریزی است.

کاهش حجم تولیدات عامل اصلی افزایش قیمت صیفی جاتدر مشهد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: کاهش میزان تولید صیفی جات نسبت به سال گذشته، موجب افزایش قیمت این محصولات در سال جاری شده است.

حسین مصدق عنوان کرد: از آنجا که میزان تولید صیفی جات از قبیل هندوانه، خربزه، طالبی، خیار و گوجه فرنگی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است با افزایش قیمت این محصولات در سال جاری مواجه شده ایم که امیدواریم بتوانیم با تامین این ارزاق از سایر نقاط کشور بازار را کنترل کنیم.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد در خصوص قیمت سبزی نیز یادآور شد: سبزیجات عرضه شده در مشهد که اغلب از شهر نیشابور تامین می شد درایام ماه مبارک رمضان 20 درصد افزایش قیمت داشته که دلیل آن افزایش تقاضا بوده است

برگزاری کارگاه نظام جامع خانواده ویژه دختران در بجستان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بجستان گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان، اولین دوره آموزشی طرح نظام جامع خانواده، ویژه دختران در آستانه ازدواج این شهرستان برگزار شد.

سعید عبدالله زاده اظهارکرد: در این دوره 25 نفر از دختران در آستانه ازدواج از شهرهای یونسی، بجستان و روستاهای نوق،جزین،سردق و مرندیز از سرفصل های آموزشی بهره مند شدند.

وی آموزش مهارت های زندگی را به این قشر بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: دختران در آستانه ازدواج،همسران و مادران آینده محسوب می شوند بنابراین اگر قبل از ازدواج ، آموزش های لازم را فرا گرفته باشند،مدیریت بهتری بر زندگی و خانواده خود اعمال خواهند کرد.

اختصاص 320میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های آب و فاضلاب روستایی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: 320میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های آب و فاضلاب روستایی دراین استان اختصاص یافته است .

محمد دانشگر اظهارکرد: این اعتبار از محل تملک دارایهای استان اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است .

وی اظهار داشت: بخش اعظم این اعتبار برای تکمیل پروژه های آب و فاضلاب در روستاهای خراسان رضوی سرمایه گذاری می شود.