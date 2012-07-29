آغاز فعالیتهای اجرایی جشنواره فیلم وارش در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در نخستین جلسه ستاد برگزاری جشنواره فیلم کوتاه وارش گفت: جشنواره وارش متعلق به ارشاد نیست بلکه متعلق به همه نظام است.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که از نظر کمی و کیفی در ساختار گذشته جشنواره وارش در بابل وجود داشته است انتظار می‌رود این مشکلات آسیب‌شناسی و چالش‌های موجود برطرف شود.

وی افزود: در جشنواره گذشته 863 فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره وارش ارسال شد که از این تعداد 136 اثر به عنوان برگزیده شد و 27 اثر به عنوان منتخب کشوری انتخاب و به نمایش گذاشته شد.

حضور وزیر ارشاد در جشنواره وارش پیگیری می‌شود

نماینده مردم بابل در مجلس از پیگیری برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره وارش خبر داد.

حسین نیازآذری با اشاره به اینکه جشنواره وارش با ارائه فرهنگ غنی اسلامی و محلی، راهکار مفیدی در مقابله با تهاجم فرهنگی است، بیان داشت: باید به جشنواره وارش به عنوان سرمایه فرهنگی توجه ویژه شود.

عضو خانه ملت افزود: هدف از برگزاری جشنواره وارش انتقال سرمایه فرهنگی و محلی مازندران به همه نقاط کشور است و در این راستا باید به این جشنواره فرهنگی توجه ویژه شود.

وی افزود: این جشنواره متعلق به شهرستان بابل و حتی مازندران نبوده بلکه همه ارگان‌های دولتی از جمله استاندار و مسئولان استانی و شهرستانی باید در این کار خطیر سهیم باشند.

توسعه فرهنگی مهم‌ترین رویکرد جشنواره وارش است



فرماندار بابل گفت: باید به توسعه فرهنگی به عنوان مهم‌ترین رویکرد ارزشی و دستاورد جشنواره وارش توجه ویژه شود.

محمد مهدوی اظهار داشت: باید ستاد اجرایی جشنواره وارش تشکیل و برنامه‌های آن تدوین شود تا نیازهای جشنواره وارش مشخص و برای تامین نیازها اقدام شود.

مهدوی بیان داشت: در این جشنواره به دنبال معرفی فرهنگ غنی و ارزشی اسلامی هستیم و مهم‌ترین رویکرد ما در این جشنواره توسعه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: نگاه مدیریتی شهرستان بابل نگاه جمعی بوده ولی بیشترین توجه و دغدغه ما به سمت حوزه فرهنگی است.

