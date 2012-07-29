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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

اخبار وارش/

آغاز فعالیتهای اجرایی جشنواره فیلم وارش در مازندران

آغاز فعالیتهای اجرایی جشنواره فیلم وارش در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از شروع فعالیتهای اجرایی جشنواره فیلم کوتاه وارش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در نخستین جلسه ستاد برگزاری جشنواره فیلم کوتاه وارش گفت: جشنواره وارش متعلق به ارشاد نیست بلکه متعلق به همه نظام است.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که از نظر کمی و کیفی در ساختار گذشته جشنواره وارش در بابل وجود داشته است انتظار می‌رود این مشکلات آسیب‌شناسی و چالش‌های موجود برطرف شود.

وی افزود: در جشنواره گذشته 863 فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره وارش ارسال شد که از این تعداد 136 اثر به عنوان برگزیده شد و 27 اثر به عنوان منتخب کشوری انتخاب و به نمایش گذاشته شد.

حضور وزیر ارشاد در جشنواره وارش پیگیری می‌شود

نماینده مردم بابل در مجلس از پیگیری برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در جشنواره وارش خبر داد.

حسین نیازآذری با اشاره به اینکه جشنواره وارش با ارائه فرهنگ غنی اسلامی و محلی، راهکار مفیدی در مقابله با تهاجم فرهنگی است، بیان داشت: باید به جشنواره وارش به عنوان سرمایه فرهنگی توجه ویژه شود.

عضو خانه ملت افزود: هدف از برگزاری جشنواره وارش انتقال سرمایه فرهنگی و محلی مازندران به همه نقاط کشور است و در این راستا باید به این جشنواره فرهنگی توجه ویژه شود.

وی افزود: این جشنواره متعلق به شهرستان بابل و حتی مازندران نبوده بلکه همه ارگان‌های دولتی از جمله استاندار و مسئولان استانی و شهرستانی باید در این کار خطیر سهیم باشند.

توسعه فرهنگی مهم‌ترین رویکرد جشنواره وارش است

فرماندار بابل گفت: باید به توسعه فرهنگی به عنوان مهم‌ترین رویکرد ارزشی و دستاورد جشنواره وارش توجه ویژه شود.

محمد مهدوی اظهار داشت: باید  ستاد اجرایی جشنواره وارش تشکیل و برنامه‌های آن تدوین شود تا نیازهای جشنواره وارش مشخص و برای تامین نیازها اقدام شود.

مهدوی بیان داشت: در این جشنواره به دنبال معرفی فرهنگ غنی و ارزشی اسلامی هستیم و مهم‌ترین رویکرد ما در این  جشنواره توسعه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: نگاه مدیریتی شهرستان بابل نگاه جمعی بوده ولی بیشترین توجه و دغدغه ما به سمت حوزه فرهنگی است.
 

کد مطلب 1660688

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