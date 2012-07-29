مجازات اعدام برای آدمکش اشتباهی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور ماه سال گذشته ماموران پلیس آگاهی شیراز از قتل پسر جوانی در یکی از محله های این شهر باخبر شدند.

ماموران پس از حضور در محل با جسد غرق در خون محمد در حالیکه با ضربه چاقو به قتل رسیده بود روبرو شدند.

در جریان بررسی ها مشخص شد چند پسر جوان در حالیکه به خاطر مصرف مشروبات الکلی حالت عادی نداشتند در این محل با هم درگیر شده بودند که مقتول با ضربه کارد یکی از آنها به قتل رسیده بود.

در ادامه کارآگاهان با تجسس های گسترده افراد حاضر در نزاع را دستگیر کردند که یکی از آنها به نام محسن لب به اعتراف گشود و به قتل اقرار کرد.

در ادامه پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.

در جلسه محاکمه اولیاء دم خواستار قصاص عامل جنایت شدند.

متهم نیز در دفاع از خود گفت: روز حادثه با چند تن از دوستانم درگیر شده بودم که آنها با قمه به تعقیب من پرداختند. من نیز برای حفظ جانم وارد خانه ای شدم و در را بستم. پس از لحظاتی متوجه صدای در شدم. احتمال می دادم که افرادی باشند که در تعقیب من هستند به همین خاطر در را باز کرده و چاقو را به بیرون پرتاب کردم.

مقتول بدون اطلاع از ماجرا برای گرفتن وسیله ای به در خانه همسایه خود آمده بود که من او را با پرتاب چاقو کشتم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قاضی عرفانی زاده رئیس دادگاه و 4 قاضی مستشار - قاضی رستگاری ، سجادی نژاد و مظفری - وارد شور شده و محسن را به قصاص محکوم کردند.