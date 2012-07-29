برپایی 43 پایگاه تابستانی در شهریار / استفاده از پتانسیل مربیان توانمند

حکمعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان و به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، طرح نشاط و تعالی در سطح شهرستان شهریار نیز مانند سایر نقاط کشور، به اجرا درآمد.

وی عنوان کرد: با توجه به استقبال گسترده دانش آموزان شهریار و اولیاء آنان از این طرح در سالهای گذشته، اداره آموزش وپرورش این شهرستان در سال جاری اقدام به افزایش پایگاه های طرح نشاط و تعالی دانش آموزان کرد.

برگزاری اردوهای تفریحی آموزشی ویژه دانش آموزان

این مسئول ادامه داد: در این راستا 43 پایگاه تابستانی در مدارس شهریار تشکیل شد که از این تعداد، 25 پایگاه عمومی و 18 پایگاه قرآنی است.

رئیس اداره آموزش وپرورش شهریار بیان کرد: از جمله برنامه های ارائه شده در این پایگاه می توان به برگزاری اردوهای دانش آموزی اشاره کرد که در آن شش اردوی دو روزه برای دانش آموزان مقطع متوسطه و 10 اردوی یک روزه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی تدارک دیده شده است.

حمایت از دانش آموزان کم بضاعت

این مسئول افزود: در راستای حمایت از خانواده ها و دانش آموزانی که از توان مالی کمتری برخوردارند، یک اردوی پنج روزه نیز ویژه دانش آموزان بی بضاعت در نظر گرفته شده است.

نجفی گفت: علاوه بر برنامه های تفریحی که در طرح نشاط و تعالی اجرا خواهد شد، در نظر است در این پایگاه ها از مربیان با تجربه و متخصص استفاده شود تا آموزشهای ارائه شده پایه گذار دروس سال تحصیلی آینده باشد و دانش آموزان آمادگی لازم را جهت ورود به سال تحصیلی آتی، پیدا کنند.