ترکان در پست جدید دولتی معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه مدیر عامل واعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)، با بیان این که اجرای پروژه‌های توسعه فازهای پارس جنوبی توسط پیمانکاران ایرانی اسباب خوشحالی و افتخار است، گفت: در دهه 70 کنسرسیوم متشکل از گازپروم، توتال و پتروناس حاضر نبود حتی در حد پنج درصد از کار با ایدرو بعنوان یک پیمانکار ایرانی مشارکت نماید؛ اما امروز می بینیم که توسعه فازهای پارس جنوبی به دست پیمانکاران ایرانی صورت می گیرد.

رئیس هیئت عامل ایدرو در همین حال با اشاره به وجود برخی عقب ماندگی‌ها در توسعه فازهای پارس جنوبی اظهار داشت: انتظار داریم با گذر زمان مهارت ها افزایش یافته و کارها با سرعت بیشتری به پیش برود تا بتوانیم در زمان مقرر پروژه ها را تحویل دهیم.

در این مراسم همچنین احکام اکبر ترکان، مهدی بازارگان، ایرج اکبریه، یداله احمدیان و فرداد دلیری اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران توسط مدیرعامل ایدرو ابلاغ شد.

با حکم غلامرضا شافعی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ناجی سعدونی به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) فعالیت خواهد کرد.

به گزارش مهر، اکبر ترکان ( وزیر راه و ترابری دولت دوم هاشمی رفسنجانی) در کابینه اول محمود احمدی نژاد به مدت چهار سال معاونت وزارت نفت را برعهده داشت که سرانجام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1388 از کار برکنار شد.

بازارگان نیز سالها به عنوان مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت کرده است.

ناجی سعدونی هم متولد 1336 و دارای لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت اهواز است. وی پیش از این مجری طرح توسعه میادین گازی تابناک، آزادگان، یاد آوران، آزادگان شمالی و جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و از سال 87 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده است.