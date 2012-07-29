ترکان در پست جدید دولتی معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه مدیر عامل واعضای جدید هیئت مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)، با بیان این که اجرای پروژههای توسعه فازهای پارس جنوبی توسط پیمانکاران ایرانی اسباب خوشحالی و افتخار است، گفت: در دهه 70 کنسرسیوم متشکل از گازپروم، توتال و پتروناس حاضر نبود حتی در حد پنج درصد از کار با ایدرو بعنوان یک پیمانکار ایرانی مشارکت نماید؛ اما امروز می بینیم که توسعه فازهای پارس جنوبی به دست پیمانکاران ایرانی صورت می گیرد.
با حکم غلامرضا شافعی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ناجی سعدونی به عنوان مدیر عامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) فعالیت خواهد کرد.
بازارگان نیز سالها به عنوان مدیرکل برنامهریزی وزارت نفت و مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در صنایع نفت و گاز ایران فعالیت کرده است.
ناجی سعدونی هم متولد 1336 و دارای لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت اهواز است. وی پیش از این مجری طرح توسعه میادین گازی تابناک، آزادگان، یاد آوران، آزادگان شمالی و جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و از سال 87 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده است.
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